Đã bao nhiêu lần, SLNA để thua 3 trận liên tiếp trong một mùa giải tại V.League?

Tuy nhiên, có giai đoạn, phong độ của các cầu thủ SLNA rất bết bát. Điển hình như ở vòng 15, 16 và 17, đội chủ sân Vinh đã lần lượt để thua Nam Định (0 - 2), HAGL (0 - 3) và Gạch Đồng Tâm Long An (0 - 2). Đó là lý do vì sao SLNA chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc, kém Gạch Đồng Tâm Long An tới 4 điểm.