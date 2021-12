Đã bắt được 4 nghi phạm chuyên vào rừng bóc trộm vỏ quế ở huyện vùng cao Nghệ An

Sáng 30/12, Thượng tá Cao Thanh Hải - Trưởng Công an huyện Quế Phong cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 nam thanh niên để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. 4 nghi phạm này bị cáo buộc gây ra các vụ mất trộm quế xảy ra trên địa bàn xã Mường Nọc trong thời gian gần đây mà Báo Nghệ An vừa phản ánh.

"Bước đầu các nghi phạm đã khai nhận hành vi của mình. Chúng tôi đang dẫn các nghi phạm vào rừng để thực nghiệm lại hiện trường", Thượng tá Hải nói.

Tất cả 4 nghi phạm đều nghiện ma túy nặng. Bước đầu khai nhận vào rừng bóc trộm vỏ quế về bán để lấy tiền mua ma túy. Hiện Công an huyện Quế Phong vẫn chưa công bố tên tuổi cụ thể các nghi phạm bị bắt giữ mà chỉ cho biết, 2 người trong số này trú ở xã Mường Nọc, 1 người trú ở thị trấn Kim Sơn và người còn lại trú ở xã Tiền Phong.

Một hộ dân bị bóc trộm 30 cây quế, đành phải đốn hạ mang về bán làm gỗ. Ảnh: Tiến Hùng Trước đó, ngày 25/12, Báo Nghệ An có bài phản ánh tình trạng mất trộm quế đáng báo động ở huyện Quế Phong, đặc biệt là trên địa bàn xã Mường Nọc, thị trấn Kim Sơn. Tại xã Mường Nọc, chỉ trong một buổi bị bóc trộm đến 73 cây quế. Theo người dân, hầu như năm nào cũng xảy ra tình trạng này, đặc biệt là khi giá quế tăng cao trong ít năm gần đây. Có những hộ mỗi năm mất hàng trăm cây quế. "Nhiều cây chăm bón được hơn 20 năm, chưa kịp thu hoạch đã bị trộm mất, đau xót lắm", ông Thái Đình Triển (77 tuổi), một trong những hộ dân thường xuyên bị mất trộm quế ở xã Mường Nọc kể.



Ông Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phóng viên Báo Nghệ An, ông đã chỉ đạo Công an huyện Quế Phong khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ các vụ mất trộm. Chỉ ít ngày sau thì các nghi phạm đồng loạt bị bắt giữ. "Lâu nay do người dân không trình báo nên cơ quan chức năng cũng không nắm được thông tin", Chủ tịch UBND huyện Quế Phong nói./.