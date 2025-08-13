Xã hội Đã có 5.045 bệnh nhân ở Nghệ An được điều trị bằng thuốc Methadone Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, do Sở Y tế Nghệ An tổ chức vào chiều 13/8.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và Sở Y tế Nghệ An.

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Ước tính toàn tỉnh có hơn 10.000 người nghiện ma tuý. Người nghiện ma tuý mới ở tỉnh có xu hướng trẻ hóa...

Tính đến ngày 30/6/2025, Nghệ An đã phát hiện 11.090 người nhiễm HIV; trong đó có 4.698 người nhiễm HIV/AIDS đã tử vong; số người nhiễm HIV đang còn sống được quản lý là 6.392 người.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thương - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Nhằm phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma tuý có hiệu quả, ngày 29/11/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 714/KH-UBND về việc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện kế hoạch, các cấp ủy đảng, chính quyền và các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp, phối hợp trong việc triển khai hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Cán bộ y tế cơ sở điều trị Methadone, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh kiểm tra giám sát việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại nhà. Ảnh: Thành Chung

Theo đó, tính đến 30/6/2025, toàn tỉnh đã thiết lập được 11 cơ sở điều trị Methadone và 17 điểm cấp phát thuốc Methadone. Lũy tích đã có 5.351 bệnh nhân đăng ký với 5.045 bệnh nhân được điều trị bằng thuốc Methadone. Ở thời điểm hiện tại, các cơ sở đang điều trị cho 992 bệnh nhân.

Việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều kết quả tốt: 100% số bệnh nhân tăng cân trong 3 tháng đầu của liệu trình điều trị. Tần suất sử dụng chất dạng thuốc phiện giảm rõ rệt sau điều trị 3 tuần.

Sở Y tế khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Thành Chung

Sau 36 tháng điều trị, tỷ lệ bệnh nhân có các hành vi vi phạm pháp luật đã giảm từ 47,5% xuống chỉ còn 4,1%; giảm mâu thuẫn trong gia đình và bạn bè từ 44% xuống còn 3%; bệnh nhân không có việc làm giảm từ 30,4% xuống còn 6,9%; giảm tỷ lệ sử dụng Heroin bằng đường tiêm chích từ 94,4% khi bắt đầu điều trị, xuống còn 0%.

Phát huy thành quả đạt được, thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục duy trì hoạt động 11 cơ sở điều trị, 17 cơ sở cấp phát thuốc; tăng cường vai trò, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp, sự phối hợp các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong việc triển khai điều trị thay thế; tăng cường công tác rà soát phát hiện, quản lý người nghiện ma tuý tại các địa phương; phát huy vai trò và trách nhiệm của gia đình để hỗ trợ người bệnh tuân thủ tốt các quy trình điều trị, hỗ trợ tâm lý tái hoà nhập cộng đồng.

Sở Y tế khen thưởng 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã lắng nghe nhiều tham luận về cách làm hiệu quả trong việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế...

Dịp này, Sở Y tế Nghệ An cũng đã trao tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế giai đoạn 2021-2025.