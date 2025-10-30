Thể thao Đã có cách tốt nhất cho tuyển Malaysia; Juventus có thuyền trưởng mới Đã có cách tốt nhất cho tuyển Malaysia; Napoli muốn giải cứu Mainoo; Hazard vào 'ngôi đền danh vọng' Premier League; Juventus có thuyền trưởng mới... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

Đã có cách tốt nhất cho tuyển Malaysia

Bóng đá Malaysia có thể sẽ xem xét phương án đúng đắn nhất sau thời gian dài đối đầu với FIFA.

Sau thời gian căng thẳng với FIFA, bóng đá Malaysia được khuyên hãy chọn hướng đi hợp lý nhất để khép lại vụ việc nhập tịch sai quy định, một sự cố khiến hình ảnh của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo các chuyên gia Malaysia, lựa chọn tốt nhất hiện tại cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) là dừng kháng cáo và chấp nhận án phạt sau khi FIFA công bố kết quả cuối cùng, thay vì tiếp tục kéo dài cuộc chiến được xem không có đường thắng.

Chuyên gia Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng, quyết định của FIFA gần như không thể thay đổi, nên FAM cần tỉnh táo nhìn nhận vấn đề. Ông khuyên những người lãnh đạo FAM đừng quá thất vọng, hay tiếp tục có động thái thiếu tính toán kỹ lưỡng. Bởi việc quan trọng là bóng đá Malaysia phải học hỏi từ sai lầm, rút kinh nghiệm để tránh tái diễn, và tập trung vào việc xây dựng lại mọi thứ theo cách đúng đắn.

Bóng đá Malaysia có thể sẽ xem xét phương án đúng đắn nhất sau thời gian dài đối đầu với FIFA.

Theo ông Pekan Ramli, việc kéo dài quá trình kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chỉ khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp và tốn kém hơn với bóng đá Malaysia. Đây là trường hợp FIFA đã công bố kết quả và không có sự thay đổi nào cho FAM.

Thực tế, một khi FAM tiếp tục kháng cáo, tiến trình này có thể kéo dài đến năm sau. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến uy tín bóng đá Malaysia, mà tốn thêm thời gian phát triển khi sự việc này rõ ràng ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của tuyển Malaysia. Bởi tất cả phải hướng về cuộc đối đầu với FIFA thì khó có thể tập trung toàn bộ cho tuyển Malaysia.

Một vấn đề khác cần được nhìn nhận sòng phẳng, đó là việc FAM tiếp tục kháng cáo thì cửa thắng cũng cực thấp, và trường hợp thua thì hậu quả càng khó lường hết.

Theo tình cảnh thực tế, việc chấp nhận án phạt và nhanh chóng khép lại vụ việc sẽ giúp FAM tập trung vào các vấn đề cốt lõi hơn. Họ sẽ bắt tay cải tổ hệ thống đào tạo, nâng cao tiêu chuẩn nhập tịch và khôi phục niềm tin của người hâm mộ.

Napoli muốn giải cứu Mainoo

Napoli chuẩn bị trở lại với thương vụ Kobbie Mainoo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

HLV Antonio Conte tin rằng tiền vệ trẻ người Anh có thể nối tiếp hành trình hồi sinh của Scott McTominay và Rasmus Højlund, hai cựu cầu thủ Manchester United đang tỏa sáng tại Serie A.

Theo Gazzetta dello Sport, Napoli quan tâm đến Mainoo từ mùa hè nhưng không thể đạt thỏa thuận. Giờ đây, khi anh tiếp tục bị thất sủng dưới thời Ruben Amorim, đội bóng miền Nam của Italy sẵn sàng “thử lại”. Từ đầu mùa, cầu thủ 20 tuổi mới chơi 138 phút ở Premier League, phần lớn vào sân từ ghế dự bị.

Napoli chuẩn bị trở lại với thương vụ Kobbie Mainoo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Mainoo từng xin rời MU theo dạng cho mượn nhưng bị từ chối. Trong khi đó, Conte đang khát nhân sự cho tuyến giữa khi Kevin De Bruyne dính chấn thương nặng, Stanislav Lobotka chưa bình phục và Frank Zambo Anguissa sắp dự CAN Cup cùng Cameroon.

Napoli xem Mainoo là giải pháp dài hạn, giúp trẻ hóa đội hình vốn phụ thuộc vào các trụ cột gần 30 tuổi. Tại đây, anh sẽ bước vào môi trường giàu tính cạnh tranh, nơi McTominay từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc Serie A mùa trước, còn Højlund đã ghi 4 bàn sau 7 trận.

Dù vậy, cựu danh thủ Rio Ferdinand cảnh báo MU không nên để mất Mainoo: “Tôi không muốn thấy Mainoo khoác áo nào khác ngoài Manchester United và tuyển Anh”.

Nếu cập bến Naples, Kobbie Mainoo có thể là cái tên tiếp theo được Antonio Conte đánh thức tiềm năng - như cách ông từng làm với McTominay và Højlund.

Hazard vào 'ngôi đền danh vọng' Premier League

Ngôi sao người Bỉ, Eden Hazard được vinh danh sau những năm tháng rực rỡ cùng Chelsea.

Eden Hazard từng trải qua năm tháng rực rỡ cùng Chelsea.

Eden Hazard chính thức được đưa vào "Hall of Fame" (ngôi đền danh vọng) của Premier League, nơi tôn vinh những huyền thoại để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử giải đấu. Dù không thành công ở Real Madrid, những năm tháng khoác áo Chelsea đủ để người Anh gọi anh là “nghệ sĩ sân cỏ”.

Eden Hazard từng trải qua năm tháng rực rỡ cùng Chelsea.

Gia nhập Chelsea năm 2012, Hazard nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng nhất đội bóng. Anh ra sân 352 trận, ghi 110 bàn và có 52 kiến tạo trong bảy mùa giải. Với hai chức vô địch Premier League và hàng loạt khoảnh khắc đẳng cấp, cầu thủ người Bỉ trở thành biểu tượng của Stamford Bridge.



Theo trang chủ Premier League, Hazard được công nhận là cầu thủ hay nhất thập kỷ 2010. Từ 2012 đến 2019, anh tạo ra 595 cơ hội ghi bàn - nhiều nhất giải đấu - cùng 909 pha rê bóng thành công, con số thể hiện rõ tài năng và sự bùng nổ của anh. Mùa 2014/15 là đỉnh cao, khi Hazard thực hiện 180 pha qua người, và được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc trận đấu 62 lần, chỉ kém Harry Kane.



Hazard là cầu thủ thứ sáu của Chelsea góp mặt trong “ngôi đền danh vọng”, sánh vai cùng Alan Shearer, Thierry Henry, Frank Lampard, Steven Gerrard, David Beckham, Didier Drogba hay Wayne Rooney. Danh hiệu này khép lại sự nghiệp huy hoàng của một tài năng từng khiến cả Premier League say mê, một nghệ sĩ với trái bóng và biểu tượng của vẻ đẹp trong bóng đá Anh.

Juventus có thuyền trưởng mới

Cựu HLV Napoli Luciano Spalletti sẽ dẫn dắt CLB Juventus với bản hợp đồng đến tháng 6/2026.

Không lâu sau khi chia tay HLV Igor Tudor, CLB Juventus đã lựa chọn được thuyền trưởng mới.

Cựu HLV tuyển Ý đang là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế nóng ở Juventus (Ảnh- AP News)

Theo truyền thông Italia, cựu HLV Napoli Luciano Spalletti sẽ dẫn dắt đội chủ sân Allianz với bản hợp đồng đến tháng 6/2026, kèm tùy chọn gia hạn nếu Juventus giành quyền tham dự Champions League.

Cách đây 4 tháng, chiến lược gia 66 tuổi đã bị Liên đoàn bóng đá Italia sa thải sau thất bại 0-3 trước Na Uy tại vòng loại World Cup 2026.