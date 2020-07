Đã có kết quả xét nghiệm 27 người tiếp xúc gần với 'bệnh nhân 435'

PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đến rạng sáng 29/7, cơ quan y tế sau khi điều tra dịch tễ đã xác định được 27 người là F1 của "bệnh nhân 435". Toàn bộ những người này lập tức được lấy mẫu xét nghiệm đồng thời đưa đi cách ly tập trung.

Hiện tại, toàn bộ 27 F1 và 1 người thuộc F2 của bệnh nhân này có kết quả âm tính với Covid-19 trong lần xét nghiệm đầu tiên.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cũng lấy mẫu 1 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Người này không liên quan tới "bệnh nhân 435" nhưng vừa trở về từ Đà Nẵng, và có nhiều triệu chứng của dịch. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy âm tính với Covid-19.

Các bộ y tế điều tra dịch tễ gia đình "bệnh nhân 435". Ảnh: TH Đêm qua, nhiều cán bộ y tế thức trắng để tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng quy mộ rộng ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Đồng thời rốt ráo rà soát các thành phần F1, F2, F3 của "bệnh nhân 435" với quan điểm "thà thừa còn hơn bỏ sót". Đối với 27 F1 hiện được cách ly tập trung, còn các thành phần F2, F3 được cách ly, theo dõi chặt chẽ tại nhà.



"Bệnh nhân 435", nữ, 29 tuổi, đang tạm trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có quê ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân này là nhân viên Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV.

Trước khi được phát hiện nhiễm dịch, ngày 19/7, nữ điều dưỡng này đưa bạn trai từ Đà Nẵng về quê ở xã An Hòa để ra mắt. Tại đây, gia đình có tổ chức một buổi tiệc. Theo lời kể của gia đình, trong 2 ngày ở quê, bệnh nhân có đi chợ và một số địa điểm, tuy nhiên, mỗi lần ra đường, cô này đều đeo khẩu trang.