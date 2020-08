Đã có kết quả xét nghiệm của giáo viên trung tâm Anh ngữ APAX bị sốt sau khi về từ Đà Nẵng

Sáng 6/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, mẫu xét nghiệm của nữ giáo viên người Nam Phi đã có kết quả âm tính với Covid-19. Người phụ nữ này được lấy mẫu chiều tối qua, từng đi du lịch Đà Nẵng về có biểu hiện sốt, đau họng, khó thở. Hiện người này đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện (BV) Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.



Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Quang Trung (TP Vinh), nữ giáo viên này tham gia giảng dạy tại Trung tâm Anh ngữ APAX. Ngày 20/7, cô đi từ TP Vinh vào TP Đã Nẵng nghỉ ở Quận Ngũ Hành Sơn. Đến sáng 23/7, sau khi đi xe khách từ Đà Nẵng về Nghệ An người này ở trong căn hộ của Chung cư Bông Sen (phường Quang Trung).



Sau đó, nữ giáo viên tiếp tục đi dạy tại trung tâm Anh ngữ APAX trong tòa nhà Dầu khí trên địa bàn phường Quang Trung. Theo khai báo y tế từ ngày 23 đến 27/7, nữ giáo viên này có tham gia giảng dạy 14 lớp tại trung tâm Anh ngữ nói trên. Đến khoảng 19 giờ 28/7, người này khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Quang Trung và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Đến trưa ngày 5/8, phiên dịch viên trung tâm Anh ngữ này thông báo nữ giáo viên nêu trên có những triệu chứng bất thường.

Nữ giáo viên đang được cách ly ở Trung tâm bệnh nhiệt đới. Ảnh: Tiến Hùng Chiều cùng ngày, nữ giáo viên được đưa đến Trạm Y tế phường Quang Trung để cách ly và qua kiểm tra xuất hiện các triệu chứng: Đau họng, ho, khó thở, xuất huyết ra ngoài da và được lấy dịch hầu họng để xét nghiệm. Ngay sau đó nữ giáo viên được đưa tới BV Đa khoa TP Vinh rồi sau đó được chuyển tới BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để cách ly, theo dõi sức khỏe. Hiện tại Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Quang Trung đã yêu cầu trung tâm Anh ngữ có nữ giáo viên tham gia giảng dạy tạm dừng mọi hoạt động và phun thuốc khử khuẩn toàn bộ phòng học, phòng làm việc.. Rà soát tất cả những trường hợp có tiếp xúc gần với nữ giáo viên và đề nghị cách ly tại nhà đến khi có kết quả xét nghiệm của người này. Đồng thời rà soát quá trình lưu trú, di chuyển của giáo viên người Nam Phi từ ngày ngày 23 đến ngày 28/7.