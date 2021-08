Đã có lệnh cấm, nhiều người dân TP Vinh vẫn tụ tập tại hồ điều hòa và đường ven sông Lam

(Baonghean.vn) -Chiều 9/8, đoàn công tác Công an Nghệ An do Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã về thăm hỏi, động viên gia đình Trung úy Nguyễn Văn Chiến, cán bộ Công an huyện Quỳnh Lưu hy sinh khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.