Pháp luật Đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối quan trọng để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, công tác này góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, ngăn chặn và làm hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Huyện đoàn Nghĩa Đàn phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh Trường THPT Cờ Đỏ. Ảnh: Thái Trường

Hướng mạnh về cơ sở

Huyện đoàn Nghĩa Đàn phối hợp với các chi đoàn Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Trường THPT Cờ Đỏ tổ chức phiên tòa giả định tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cho 1.200 học sinh, bằng hình thức tổ chức sân khấu hóa thông qua đoạn kịch ngắn phiên tòa làm rõ hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các tệ nạn xã hội, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua phiên tòa giả định đã góp phần nâng cao nhận thức cho các em học sinh về tác hại, hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng ma túy và những quy định về tội phạm hình sự. Em Ngô Trần Nhật Anh - học sinh lớp 11D, Trường THPT Cờ Đỏ cho biết: “Thông qua hoạt động này, cùng với tìm hiểu qua các trang thông tin, báo chí đã giúp chúng em hiểu rõ hơn tác hại của ma túy và nắm vững pháp luật về phòng, chống ma túy. Đồng thời giúp chúng em hình thành những kỹ năng cần thiết trong phòng, chống ma túy”.

Xác định công nhân, lao động luôn cần được cập nhật kiến thức, phổ biến pháp luật, Công đoàn huyện Nghĩa Đàn phối hợp tổ chức các buổi truyền thông, nói chuyện phù hợp. Trong năm 2024, Công đoàn huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức chương trình truyền thông pháp luật và giao lưu văn hóa, văn nghệ trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn. Qua đó, cán bộ công đoàn các cấp, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn được truyền thông pháp luật về bình đẳng giới nhằm góp phần nâng cao nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển xã hội, cộng đồng.

Công an huyện Nghĩa Đàn tuyên truyền an toàn giao thông cho Trường THPT 1/5. Ảnh: Thái Trường

Năm 2024, các cấp, các ngành, địa phương cơ sở ở Nghĩa Đàn tổ chức được 271 hội nghị phổ biến pháp luật thu hút 29.810 lượt người tham dự. Các xã, thị trấn tổ chức 96 hội nghị với 16.114 lượt người tham dự.

Các nội dung tập trung về các quy định của Luật Đất đai năm 2024; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Dân chủ ở cơ sở năm 2022; Luật Căn cước năm 2023; Luật Phòng chống ma túy năm 2021; Luật Tiếp cận thông tin; Luật An toàn thực phẩm; Luật Khám, chữa bệnh; công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư và công tác phòng, chống tham nhũng; về dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính… Tại các hội nghị đã cấp phát hơn 13 nghìn cuốn tài liệu pháp luật cho những người tham dự lớp tuyên truyền.

Huyện Nghĩa Đàn trao giải tập thể cho các xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Bình, Nghĩa Minh trong cuộc thi “Tìm hiểu Luật Căn cước năm 2023, Luật Đất đai năm 2024, dịch vụ công trực tuyến và cải cách hành chính”. Ảnh: Thái Trường

Cùng đó, tăng cường thông tin tuyên truyền pháp luật bằng tuyên truyền trực quan như: Băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng để truyền thông, phổ biến rộng rãi về ngày Pháp luật Việt Nam, các luật mới, quan trọng.

Xây dựng, đăng tải các tin bài tuyên truyền, bản tin pháp luật, hỏi đáp pháp luật trên Cổng, Trang thông tin điện tử huyện và hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trên các trang Facebook, Zalo “Thông tin Nghĩa Đàn”; “Tư pháp Nghĩa Đàn”; “Huyện đoàn Nghĩa Đàn”; “Công an huyện Nghĩa Đàn”… Toàn huyện đã biên soạn, phát hành 26.960 tờ gấp pháp luật; 1.450 áp phích, 850 băng rôn, khẩu hiệu thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Trong năm 2024, huyện Nghĩa Đàn tăng cường truyền thông bằng các cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hóa; tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Đất đai, Luật Căn cước, dịch vụ công trực tuyến và cải cách hành chính”, thu hút trên 95.450 lượt người dự thi, ban tổ chức trao 33 giải cá nhân (gồm 3 giải Nhất tuần, 6 giải Nhì, 9 giải Ba; 15 giải Khuyến khích) và 3 giải tập thể. Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật học đường bằng hình thức rung chuông vàng” nhằm phổ biến Luật Trẻ em, Luật An toàn giao thông đường bộ, phòng chống ma túy, bạo lực học đường.

Huyện Nghĩa Đàn trao giải cho các cá nhân xuất sắc trong các cuộc thi “Tìm hiểu Luật Căn cước năm 2023, Luật Đất đai năm 2024, dịch vụ công trực tuyến và cải cách hành chính”. Ảnh: Thái Trường

Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn tổ chức Hội thi Rung chuông Vàng tìm hiểu chính sách pháp luật lao động cho công chức, viên chức lao động tại 14 công đoàn cơ sở trên địa bàn các xã Nghĩa An, Nghĩa Đức, Nghĩa Khánh. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về công tác giảm nghèo bền vững” bằng hình thức sân khấu hóa.

Tòa án nhân dân huyện tổ chức 5 phiên tòa xét xử lưu động với 5 vụ án hình sự tại các xã trên địa bàn huyện. Công an các xã, thị trấn tổ chức 23 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với hơn 3.450 lượt người dân tham gia; tổ chức hơn 325 buổi tuyên truyền, vận động tại các khu dân cư, thôn, khối, xóm về công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật lưu động trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thái Trường

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Nghĩa Đàn thường xuyên được củng cố và kiện toàn với 28 thành viên. Toàn huyện có 31 báo cáo viên pháp luật và 320 tuyên truyền pháp luật. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật có năng lực, trình độ, chuyên môn cao, hiểu biết về pháp luật.

Chị Cao Thị Hằng - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết thêm: Thời gian tới, để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả hơn, huyện chú trọng các giải pháp, hình thức trực quan như phiên tòa giả định, sân khấu hóa tập trung đông người để tạo sức lan tỏa lớn hơn. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với các hình thức trợ giúp, tư vấn pháp lý để người dân có thể tiếp cận một cách nhanh nhất”.