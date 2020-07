Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư phát triển nhằm đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia

Tại Nghệ An, để đảm bảo an ninh năng lượng, cùng với quan tâm đầu tư phát triển năng lượng từ thủy điện, tỉnh đã có nỗ lực trong khuyến khích, thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời. Nghệ An được đánh giá là tỉnh có tiềm năng lớn về phát triển điện mặt trời và điện gió. Tuy nhiên, do hạ tầng truyền tải và phát điện còn bất cập, hạn chế nên việc thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực này còn nhiều khó khăn, tỉnh chưa thu hút các dự án đầu tư sản xuất điện tái tạo quy mô lớn. Hiện tại, trên địa bàn mới chỉ có các dự án sản xuất điện từ năng lượng mặt trời quy mô nhỏ nên phải nỗ lực hơn theo tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW./.