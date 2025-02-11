Đà Nẵng hòa SLNA, HLV Lê Đức Tuấn nói về Vadim Nguyễn Garcia phút 80 đưa SLNA dẫn trước, Kim Dong Su gỡ ở phút bù giờ giúp Đà Nẵng tránh thất bại; HLV Lê Đức Tuấn nhắn Vadim cần cải thiện phòng ngự.

Kim Dong Su gỡ ở phút bù giờ để giúp Đà Nẵng tránh một thất bại trên sân nhà trước SLNA tối 2/11, sau khi Garcia mở tỷ số ở phút 80. Đây là trận đầu tiên không thua của Đà Nẵng khi chơi tại sân nhà kể từ đầu mùa 2025/26, một điểm mang giá trị tinh thần rõ rệt trong bối cảnh họ nhiều lần đánh rơi điểm những phút cuối trước đó theo lời HLV.

Đà Nẵng giữ lại 1 điểm quý giá trên sân nhà (Ảnh: SHBĐN)

Diễn biến then chốt và bản lĩnh cuối trận

Thế trận giằng co kéo dài gần trọn 90 phút, trước khi Garcia tận dụng cơ hội để đưa SLNA vượt lên ở phút 80. Động lực tâm lý nghiêng về đội khách, nhưng Đà Nẵng không sụp đổ. Khi đồng hồ trôi sang phút bù giờ, Kim Dong Su tung cú dứt điểm quyết đoán, cứu lại 1 điểm cho chủ nhà.

Phút Sự kiện 80 Garcia ghi bàn đưa SLNA dẫn trước Phút bù giờ Kim Dong Su gỡ hòa cho Đà Nẵng

Khoảnh khắc cuối trận không chỉ định đoạt điểm số mà còn phản chiếu sự tiến bộ về bản lĩnh của Đà Nẵng: từ chỗ thường để thua ở phút cuối, họ đã kiên trì và nhận phần thưởng xứng đáng.

Góc nhìn chiến thuật: cân bằng tấn công - phòng ngự

Trong một trận đấu mà cơ hội rõ ràng không nhiều, giá trị của kỷ luật và sự tập trung được đẩy lên cao. Phát biểu sau trận, HLV Lê Đức Tuấn nhấn mạnh yêu cầu với các học trò: không chỉ biết cách ghi bàn mà còn phải hỗ trợ nhau và kiểm soát trận đấu. Thông điệp này cho thấy ưu tiên của ban huấn luyện là cân bằng giữa khả năng tạo đột biến và trách nhiệm phòng ngự – nền tảng để đội bóng hạn chế các bàn thua muộn vốn là điểm yếu trước đây.

HLV Lê Đức Tuấn và thông điệp tới Vadim Nguyễn

Khi được hỏi về tiền vệ Việt kiều Vadim Nguyễn, HLV Lê Đức Tuấn đánh giá thẳng thắn về tiềm năng và những gì cần hoàn thiện: “Vadim có tiềm năng và khả năng tạo đột biến rất tốt, nhưng cậu ấy cần hoàn thiện hơn, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Tôi muốn các cầu thủ của mình không chỉ biết ghi bàn, mà còn phải biết hỗ trợ đồng đội và kiểm soát trận đấu.”

Ở khía cạnh xây dựng lực lượng, nhà cầm quân nêu rõ tiêu chí lựa chọn nhân sự: “Bất kỳ HLV nào cũng muốn có thêm cầu thủ giỏi, nhưng quan trọng là họ phải phù hợp với lối chơi và mang lại hiệu quả. Nếu người mới chưa vượt trội hơn cầu thủ hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt đang có.”

Phát biểu sau trận: sự kiên định được tưởng thưởng

Đánh giá chung về màn trình diễn, HLV chia sẻ: “Đã rất lâu rồi, Đà Nẵng mới có một trận hòa trên sân nhà. Đây là trận đấu rất khó khăn bởi cả hai đội đều rất khát khao chiến thắng.” Ông nói thêm: “Chúng tôi từng nhiều lần để thua ở phút cuối, nhưng hôm nay các cầu thủ đã giữ được tinh thần chiến đấu. Bàn gỡ ở phút bù giờ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không bỏ cuộc.”

Tác động tới cuộc đua trụ hạng

Với 1 điểm, Đà Nẵng tạm thời thoát khỏi nhóm cuối bảng. Tuy nhiên, cục diện nhóm đua trụ hạng trở nên chật chội khi cả 5 đội PVF-CAND, Thanh Hoá, Đà Nẵng, HAGL và SLNA đều đang có cùng 7 điểm. Trong bối cảnh khoảng cách bị san bằng, mỗi điểm số – đặc biệt là các trận sân nhà – đều mang ý nghĩa lớn với cuộc chiến đường dài.

Những con số đáng chú ý

Garcia mở tỷ số cho SLNA ở phút 80.

Kim Dong Su gỡ hòa cho Đà Nẵng ở phút bù giờ.

Đà Nẵng có trận đầu tiên không thua trên sân nhà mùa 2025/26.

Cuộc đua trụ hạng: PVF-CAND, Thanh Hoá, Đà Nẵng, HAGL và SLNA cùng 7 điểm.

Điểm nhấn của trận đấu nằm ở khả năng duy trì cường độ và tinh thần đến phút cuối của Đà Nẵng. Từ đây, yêu cầu nâng cấp chất lượng phòng ngự của những cầu thủ tấn công – như thông điệp gửi tới Vadim Nguyễn – có thể là chìa khóa giúp đội bóng chuyển hóa những khoảnh khắc bùng nổ thành kết quả ổn định hơn trong giai đoạn tới.