Đà Nẵng ký hợp đồng với 'người cũ' của HAGL; HLV Đinh Thế Nam hé lộ tương lai sau chức vô địch

Đội tuyển Nga chính thức bị cấm dự World Cup 2022

Rạng sáng nay (1/3) theo giờ Việt Nam, LĐBĐ thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Âu (UEFA) cùng kết hợp đưa ra đòn trừng phạt nặng nề cho đội tuyển Nga, sau xung đột vũ trang của quốc gia này với Ukraine, cụ thể là cấm dự VCK World Cup 2022.

"Sau các quyết định ban đầu do Hội đồng FIFA và Ủy ban điều hành UEFA thông qua, hôm nay, FIFA và UEFA cùng nhau đưa ra quyết định tất cả các đội bóng thuộc Nga từ cấp ĐTQG đến CLB, sẽ bị đình chỉ tham gia cả hai giải đấu của FIFA và UEFA cho đến khi có thông báo tiếp theo", trích thông báo từ hai tổ chức này.

Như vậy, ĐT Nga sẽ không được quyền tham dự các trận đấu play-off World Cup 2022 và chia tay luôn giấc mơ đến Qatar vào cuối năm nay.

Đây thực sự là đòn đau cho "Gấu Nga", khi đội bóng này từng vào tới tứ kết World Cup 2018, diễn ra trên sân nhà.

Trận derby giữa Viettel FC và Hà Nội FC bị hoãn vì Covid-19

Trận derby giữa Viettel FC và Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2022 chính thức bị hoãn do nhiều cầu thủ mắc COVID-19 và không đủ số lượng người để đăng ký thi đấu theo quy định của ban tổ chức.

Hà Nội FC xác nhận, trận đấu với Viettel FC tại vòng 2 V-League 2022 sẽ bị hoãn. Theo kế hoạch ban đầu, trận derby Thủ đô sẽ diễn ra lúc 19h15 tối. nay (1/3) trên sân Hàng Đẫy.

“Do số cầu thủ không đảm bảo số lượng để thi đấu vì mắc COVID-19 nên trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 2 V-League 2022 giữa Viettel và Hà Nội FC sẽ chính thức bị hoãn.” – Thông báo từ Hà Nội FC cho biết.

Trận derby giữa Viettel FC và Hà Nội FC bị hoãn vì COVID-19. Ảnh: Chi Chi

Đây là trận đấu thứ 2 của Hà Nội FC tại V-League 2022 bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước đó, màn so tài giữa Hà Nội FC và Thanh Hóa ở vòng mở màn cũng không thể diễn ra do đội bóng xứ Thanh có 18 thành viên nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và chỉ còn 11 người đủ điều kiện ra sân thi đấu.