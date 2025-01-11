Đà Nẵng vs SLNA 18h00 1/11: Trận 6 điểm ở Hòa Xuân Vòng 9 V-League 2025/2026 chứng kiến cuộc đấu sinh tử giữa Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An khi cả hai cùng có 6 điểm sau 8 trận. Trận đấu diễn ra 18h00 tại SVĐ Hòa Xuân, trực tiếp trên FP T Play.

18h00 ngày 1/11/2025 tại SVĐ Hòa Xuân, Đà Nẵng tiếp đón Sông Lam Nghệ An ở vòng 9 V-League 2025/2026. Cùng có 6 điểm sau 8 trận và đang đứng các vị trí 13-14, đây là trận “6 điểm” có thể định hình cuộc đua trụ hạng của cả hai đội.

Đà Nẵng

Sông Lam Nghệ An

Thời gian, địa điểm, kênh trực tiếp

Thời gian: 18h00 ngày 1/11/2025

Địa điểm: SVĐ Hòa Xuân

Giải đấu: Vòng 9 V-League 2025/2026

Kênh trực tiếp: FP T Play

Bảng xếp hạng và bối cảnh

Trước giờ bóng lăn, hai đội sát nhau ở nhóm cuối với cùng 6 điểm. Sự chênh lệch hiệu số khiến Sông Lam Nghệ An xếp trên Đà Nẵng. Theo quy định được công bố, nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.

Đội Trận Thắng H.Số Điểm Sông Lam Nghệ An 8 1 8:12 6 Đà Nẵng 8 1 8:13 6

Phong độ gần đây: lợi thế sân nhà cho Đà Nẵng

Đà Nẵng bước vào trận đấu với những tín hiệu tích cực từ chuỗi trận sân khách: thua sát nút 1-2 trước Thể Công Viettel và cầm hòa 1-1 các nhà ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định. Kết quả đó cho thấy họ có khả năng gây khó trước đối thủ được đánh giá cao hơn, và việc trở về Hòa Xuân là điểm tựa đáng kể.

Ở chiều ngược lại, Sông Lam Nghệ An gặp bất lợi sân khách khi mới có 1 điểm trong 3 trận xa nhà đã qua. Trong bối cảnh điểm số khan hiếm, hạn chế sai lầm và quản trị nhịp độ trận đấu sẽ là ưu tiên hàng đầu của đội bóng xứ Nghệ.

Đội hình dự kiến Đà Nẵng vs SLNA

Đà Nẵng: Văn Biểu, Ngọc Hiệp, Kim Dong Su, Hồng Phúc, Đức Anh, Quốc Nhật, Anh Tuấn, Emerson, Phi Hoàng, Văn Long, Makaric.

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Nam Hải, Justin, Văn Cường, Khắc Ngọc, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Carlos Olaya, Văn Lương, Olaha.

Điểm nhấn chiến thuật và các kịch bản

Với bối cảnh “trận 6 điểm”, cục diện nhiều khả năng xoay quanh sự chắc chắn phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội ở các khoảnh khắc quyết định. Đà Nẵng có thể phát huy lợi thế sân nhà để gia tăng cường độ pressing ở nửa sân đối phương, trong khi Sông Lam Nghệ An cần sự kỷ luật trong cấu trúc phòng ngự chuyển đổi.

Sự hiện diện của Emerson, Makaric bên phía Đà Nẵng và Olaha, Carlos Olaya ở Sông Lam Nghệ An hứa hẹn tạo nên các điểm nóng ở phần ba cuối sân. Trong thế trận thận trọng, những tình huống cố định và các pha bóng hai sẽ mang ý nghĩa lớn, đặc biệt khi biên độ chênh lệch giữa hai đội là rất nhỏ.

Thống kê đáng chú ý

Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An cùng có 6 điểm sau 8 trận.

Hiệu số hiện tại: Sông Lam Nghệ An 8:12, Đà Nẵng 8:13.

Đà Nẵng gần đây: thua 1-2 trước Thể Công Viettel, hòa 1-1 với Thép Xanh Nam Định (đều trên sân khách).

Sông Lam Nghệ An: mới có 1 điểm trong 3 trận sân khách đã qua.

Lợi ích từ chiến thắng

Một kết quả tích cực tại Hòa Xuân không chỉ cải thiện vị trí tức thời mà còn tạo lợi thế tinh thần cho phần còn lại của mùa giải. Với việc xếp hạng cuối mùa dựa vào thành tích đối đầu khi bằng điểm, từng điểm số và cả cách hai đội đối đầu trực tiếp đều có thể trở thành nút thắt quyết định.