Pháp luật Đã thông xe trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An từ 5h45 sáng 26/8 Sau khi tạm thời cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An từ 13h30 ngày 25/8 để ứng phó với ảnh hưởng của bão số 5, đến sáng nay (26/8), các lực lượng chức năng đã cho phép phương tiện lưu thông trở lại trên tuyến.

Cụ thể, từ 5h45 sáng nay (26/8), tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An đã được chính thức thông xe trở lại, việc cấm phương tiện lưu thông không còn hiệu lực. Lực lượng chức năng xác nhận điều kiện thời tiết tại khu vực đã ổn định, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Phương tiện lưu thông trở lại vào sáng nay 26/8. Ảnh: PV

Trước đó, như Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã đưa tin, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 với diễn biến phức tạp, gây mưa lớn và gió mạnh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã ra quyết định tạm thời cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An từ chiều 25/8 để đảm bảo an toàn.

Các tài xế và doanh nghiệp vận tải cần tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết, cập nhật các chỉ đạo mới từ cơ quan chức năng và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng CSGT khi lưu thông trên tuyến.