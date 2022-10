Đã tìm ra nguyên nhân ngộ độc khiến 7 người ở Nghệ An nhập viện cấp cứu

(Baonghean.vn) - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An nhận định, nguyên nhân ngộ độc là do sử dụng nước được đun nấu từ thân cây có độc chất của cây lá ngón.

Ngày 25/10, ông Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia có văn bản trả lời kết quả kiểm nghiệm xác định nguyên nhân ngộ độc khiến 7 người nhập viện cấp cứu xảy ra ngày 14/10 tại địa bàn huyện Đô Lương.

Theo Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thì đơn vị đã nhận được 2 mẫu thân cây (không rõ loại) trong đó có (1 mẫu còn tươi chưa qua xử lý và 1 mẫu thân cây đã được nấu lấy nước) do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An thu thập qua quá trình điều tra. Kết quả kiểm nghiệm phát hiện Gelsamin và Koumine trong 2 mẫu thân cây này, đây là các chất thuộc nhóm Alkaloid thường có trong cây lá ngón.

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm trên và kết quả điều tra trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An nhận định, nguyên nhân ngộ độc là do sử dụng nước được đun nấu từ thân cây có độc chất của cây lá ngón. Đơn vị này đề nghị Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện Đô Lương tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền đến tận người dân, người lao động trong lán trại, rừng núi về việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn. Tuyệt đối không sử dụng cây lá ngón và các thực vật, động vật không rõ loại, không rõ công dụng. Đồng thời, có biện pháp loại bỏ thực vật có độc tố.

Trước đó, một nhóm đàn ông từ 31 đến 51 tuổi (cùng trú xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), vào làm việc trong rừng thuộc địa bàn xã Thái Sơn, huyện Đô Lương. Trong gần 1 tuần làm việc, nhóm 8 người này có lấy thân cây (không rõ loại) cắt nhỏ đun với nước để uống và không có triệu chứng lạ. Tuy nhiên, chiều ngày 14/10, do số lượng thân cây đã cắt lát còn ít nên họ đã lấy thêm thân cây khác (không rõ loại) để nấu cùng rồi lấy nước uống thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Sau khi xuất hiện triệu chứng, cả nhóm 7 người được đưa vào Trạm Y tế xã Thái Sơn để cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương tiếp nhận 7 bệnh nhân trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, được chẩn đoán ngộ độc do các chất chưa xác định, xử trí bằng rửa dạ dày, truyền dịch và được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Các bệnh nhân hiện nay sức khỏe ổn định, đã được xuất viện./.