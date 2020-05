Đã tìm thấy thi thể 2 học sinh đuối nước ở Nghệ An

Nam sinh đuối nước tại hồ của mỏ đá ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Đi tắm tại hồ Lèn Chùa (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), nam sinh 16 tuổi bị đuối nước.

Vào hồi 7 giờ ngày 30/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 1 nạn nhân đuối nước tại bãi nổi Thanh Đồng 2, Thanh Chương (Nghệ An).

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường; phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 9 giờ đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Nạn nhân ban đầu được xác định là cháu V.T.H.G, (SN 2005), ở xóm Thanh Đồng 5, xã Thanh Đồng, học sinh lớp 9, Trường THCS Đồng Tường; bị nạn tại bãi nổi Thanh Đồng 2, lúc 16 giờ chiều 29/5.