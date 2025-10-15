Pháp luật Đã tìm thấy thi thể 3 bố con mất tích ở cầu Bến Thủy Đến khoảng 16h20 chiều nay (15/10), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 bố con bị mất tích vào đêm 13/10 tại cầu Bến Thủy.

Thông tin từ lực lượng chức năng, vào khoảng 13h50', ngày 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé trong vụ 3 bố con mất tích ở cầu Bến Thủy. Khu vực tìm thấy thi thể 2 cháu bé được xác định gần cầu Cửa Hội.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm 3 bố con mất tích trong những ngày vừa qua. Ảnh: CSCC

Đến khoảng 16h20 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người bố ở cách đó không xa.

Trước đó, vào đêm 13/10, cơ quan chức năng nhận được thông tin có 1 người đàn ông đi xe máy lên cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, để lại xe máy trên cầu rồi ôm 2 con nhảy xuống.

Tại vị trí 3 bố con mất tích, người dân phát hiện 1 chiếc xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An cùng 2 chiếc cặp học sinh. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn. Việc tìm kiếm các nạn nhân còn có sự tham gia của các đội cứu hộ tình nguyện.

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh V.V.D. (SN 1993, trú xã Kim Liên, Nghệ An) và 2 con gái V.H.B. (SN 2020), V.G.T. (SN 2021). Hai cháu bé là con của anh V.V.D. và chị B.T.Y. (SN 1999).