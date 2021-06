Đã truy vết được 103 trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 ở Diễn Châu

Nghệ An sẽ xuyên đêm lấy mẫu các F1 tại Diễn Châu. Ảnh: Thành Cường Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An thông tin: Các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra truy vết được 103 trường hợp F1 của bệnh nhân tại Diễn Châu. Trong đó, gồm có 53 người thân gia đình, bạn bè và 50 cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Ngoài ra, bệnh nhân đã tiếp xúc với 6.035 người dân ở các xã làm căn cước.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Với số lượng F1, F2 và người tiếp xúc lớn, Nghệ An quyết định rút 52 y bác sĩ đang tăng cường chi viện cho Hà Tĩnh về thẳng tăng cường lấy mẫu cho huyện Diễn Châu xuyên đêm nay.

Trước đó, trưa 16/6, cơ quan chức năng xác định thêm ca bệnh dương tính với Covid-19 ở huyện Diễn Châu. Người này là cán bộ công an huyện, có lịch trình công tác dày đặc, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Ca bệnh này là anh trai của bệnh nhân ở phường Hưng Dũng, được phát hiện tối 15/6.

Ngoài ra, Nghệ An cũng điều động 50 sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh (đã được tập huấn) ra Diễn Châu tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.