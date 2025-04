Quốc tế Đặc phái viên Kellogg đề xuất phân chia vùng trách nhiệm ở Ukraine Đặc phái viên Kellogg của Tổng thống Mỹ cho biết, các khu vực trách nhiệm của lực lượng đồng minh có thể được tạo ra ở Ukraine mà không cần quân đội Mỹ.

Đặc phái viên Kellogg đề xuất phân chia vùng trách nhiệm ở ukraine.

Theo RIA Novosti ngày 12/4, trích dẫn lời đặc phái viên Keith Kellogg của Tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine, tờ Times cho biết, sau khi xung đột kết thúc, Ukraine có thể được chia thành các vùng kiểm soát theo kịch bản Berlin.

Bài báo cho biết: "Tình hình có thể gần giống như những gì đã xảy ra với Đức sau Thế chiến II, khi có một khu vực do Nga, một khu vực do Pháp, một khu vực do Anh và một khu vực do Mỹ quản lý".

Theo ông Kellogg, có thể chia Ukraine thành nhiều vùng kiểm soát, nơi quân đội của một số quốc gia sẽ đóng quân. Cùng lúc đó, quân đội Anh và Pháp sẽ đóng quân ở miền Tây Ukraine như một lực lượng tái bảo đảm an ninh. Giữa họ và lực lượng Nga có thể có lực lượng Ukraine và một vùng đệm. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn lưu ý rằng sự hiện diện của một nhóm quân từ London và Paris ở phía tây sông Dnepr sẽ không gây hấn với Moskva.

Ông Kellogg cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ không triển khai bất kỳ lực lượng bộ binh nào ở đó và một khu vực phi quân sự rộng khoảng 30 km có thể được thiết lập dọc theo các tuyến kiểm soát hiện có ở phía Đông.

"Bạn nhìn vào bản đồ, không có thuật ngữ nào hay hơn một khu phi quân sự. Rút cả hai bên lại mỗi bên 15 km. Và bạn có một khu phi quân sự mà bạn có thể kiểm soát, và bạn có khu vực cấm bắn này. Bạn có thể kiểm soát nó khá dễ dàng. Liệu có vi phạm không? Có thể, vì luôn luôn có khả năng xảy ra. Nhưng khả năng kiểm soát thì dễ dàng" - tờ báo trích lời ông Kellogg nói.

Bài báo cũng viết về sự nghi ngờ của đặc phái viên về sự sẵn sàng của Moskva trong việc chấp nhận đề xuất như vậy.

Ông Kellogg sau đó đã viết trên mạng xã hội X rằng, tờ Times đã bóp méo lời nói của ông.

"Bài báo của tờ Times bóp méo những gì tôi đã nói. Tôi đang nói về một lực lượng hậu ngừng bắn sẽ hỗ trợ chủ quyền của Ukraine. Trong các cuộc thảo luận về phân chia, tôi đã nói về các khu vực hoặc vùng trách nhiệm của các lực lượng đồng minh, trừ quân đội Mỹ. Tôi không có ý định phân chia Ukraine", ông Kellogg viết.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với tờ Times, đặc phái viên này đã đề cập đến chủ đề bầu cử tổng thống ở Ukraine và lưu ý rằng Mỹ ủng hộ việc tổ chức cuộc bầu cử này.

"Tôi nghĩ nếu đạt được lệnh ngừng bắn, sẽ có bầu cử. Bởi vì chúng đáng lẽ phải được tổ chức trong gần một năm nay. Nhưng chúng vẫn chưa được tổ chức. Nhưng tôi nghĩ ông Zelensky đã sẵn sàng làm điều đó ngay khi đạt được lệnh ngừng bắn và có được một số giải pháp. Nhưng đó là sáng kiến ​​dành cho người dân Ukraine trong quốc hội Ukraine. Không phải cho chúng tôi", Kellogg cho hay.