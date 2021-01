Đặc sản cá thu nướng xứ Nghệ vào vụ Tết

Bà Nồm, một trong những hộ sản xuất cá thu nướng có thâm niên tại T.X Cửa Lò chia sẻ: "Thời điểm cận Tết, do nhu cầu tăng cao nên mỗi ngày gia đình tôi nướng gần 4 tạ cá cung cấp cho thị trường trong và ngoại tỉnh... Năm nay do những chuyến biển gặp khó vì thời tiết nên lượng cá nhập về có phần sụt giảm, việc thuê nhân công cũng hạn chế mà chủ yếu là người nhà làm thôi." Ảnh: Quang An

Việc nhóm than để nướng cá cũng rất quan trọng vì nếu quá lửa sẽ có thể khiến cá bị cháy nhưng nếu ít lửa thì cá sẽ không chín tới để đạt vị ngon nhất. Ảnh: Quang An

Theo chia sẻ của người làm nghề, để có mẻ cá thu nướng ngon cần theo dõi nhiệt độ than và lật luôn tay để cá chín đều. Đó là lý do mà nghề nướng cá hầu hết do phụ nữ đảm nhận vì đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo. Ảnh: Quang An