Đặc sản Nghệ An 'hút' khách tại Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2020

Thực hiện Chương trình, nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An năm 2020, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức các hoạt động quảng bá ẩm thực, tham gia Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2020 (diễn ra từ 22 - 26/7/2020).

Nghệ An và các tỉnh, thành tham gia Liên hoan nhận hoa chúc mừng từ Ban tổ chức tại đêm khai mạc. Ảnh: Vương Bằng

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, quảng bá và giới thiệu những nét độc đáo, tinh hoa, đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Nghệ An đến với du khách cả nước nói chung, du khách Quảng Ninh và du khách tham dự Liên hoan nói riêng. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực, đặc sản của Nghệ An khẳng định thương hiệu, mở rộng quảng bá, giới thiệu các sản phẩm ẩm thực đặc trưng, đồng thời giao lưu học hỏi, nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương.



Đặc biệt, đây cũng là cơ hội kết nối, tăng cường trao đổi khách du lịch giữa 2 địa phương nói riêng và 2 vùng nói chung để kích cầu du lịch sau dịch Covid-19.

Đại biểu và du khách tham quan gian hàng trưng bày và giới thiệu ẩm thực của tỉnh Nghệ An trong đêm khai mạc. Ảnh: Vương Bằng

Tại Liên hoan, Nghệ An tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như: Tổ chức chế biến, trưng bày và bán ẩm thực, sản phẩm OCOP Nghệ An và giới thiệu các đặc sản của các địa phương, doanh nghiệp; tham gia Tọa đàm phát triển ẩm thực Quảng Ninh; Tọa đàm kết quả ứng dụng Khách sạn Xanh ASEAN thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, thu hút khách chất lượng cao.

Người dân TP Hạ Long xem trưng bày triển lãm tại gian hàng Nghệ An. Ảnh: Vương Bằng

Ngay sau Lễ khai mạc, sản phẩm ẩm thực Nghệ An đã thu hút hàng trăm du khách đến trải nghiệm và thưởng thức như: đặc sản từ lươn (cháo lươn, súp lươn), ẩm thực đặc sản tương Nam Đàn, giò bê Nghệ An, tinh bột nghệ Quỳnh Lưu, bột sắn dây, các sản phẩm dược liệu Pù Mát...

Đặc biệt, nhiều món ăn ngon được các nghệ nhân chế biến và giới thiệu tại gian hàng, trong đó nhiều món ngon thu hút du khách như: Lươn nướng, gà nướng, giò me Nam Nghĩa....

Ngay trong đêm Khai mạc, các đại biểu, du khách và người dân tại Quảng Ninh tham quan, thưởng thức các món ăn đặc sản tại gian hàng Nghệ An. Ảnh: Vương Bằng

Gian hàng Nghệ An với chủ đề Ẩm thực Nghệ An - đậm tình xứ Nghệ đã tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp. Dự kiến, Gian hàng Nghệ An đón hàng trăm lượt khách đến tham quan trải nghiệm trong 5 ngày diễn ra sự kiện. Sự kiện sẽ kết thúc vào tối ngày 26/7./.