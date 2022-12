Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị làm rõ những vướng mắc liên quan đến công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tình trạng cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc, chính sách cho ngành Y tế không còn phù hợp, bất cập vướng mắc trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao,... là những nội dung được các đại biểu tổ 2 tập trung thảo luận.

Chiều 7/12, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An tiếp tục với phiên thảo luận tổ. Tại tổ 2 gồm các đơn vị: Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Lưu điều hành phiên thảo luận.

Tham dự phiên thảo luận tại tổ 2 có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các địa phương Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu.

Lý giải nguyên nhân cán bộ ngành Y tế nghỉ việc

Thảo luận tại tổ, ý kiến của các đại biểu bày tỏ nhất trí cao với báo của UBND tỉnh và báo cáo thẩm định của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Liên quan đến lĩnh vực Y tế, đại biểu Nguyễn Thị Anh Hoa – Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ngành Y tế làm rõ trong hơn 100 cán bộ y tế công lập xin chuyển ra ngoài công lập, chuyển nghề và bỏ việc có cán bộ y tế cơ sở không? Việc rà soát xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng. Làm rõ việc đào tạo, hoạt động của mô hình “bác sĩ gia đình” trên địa bàn tỉnh. Đánh giá hiệu quả sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 157/2014/ NQ- HĐND ngày 12/12/2014 về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập.

Liên quan đến lĩnh vực Y tế, đại biểu Nguyễn Đức Hồng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành phản ánh những vướng mắc bất cập trong quá trình đấu thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao.

“Theo quy định là 1 số gói thầu trị giá dưới 100 triệu đồng thì thực hiện theo chỉ định thầu còn trên 100 triệu đồng là phải đấu thầu. Trong đó có nhiều loại thuốc quan trọng, thuốc cấp cứu, giá trị gói thầu nhỏ cũng phải tổ chức đấu thầu nên không có đơn vị tham gia đấu thầu, trong khi các loại thuốc này rất thiết yếu. Cần có sự điều chỉnh linh hoạt trong khâu đấu thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao để đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho các đơn vị y tế”- đại biểu Nguyễn Đức Hồng đề xuất.

Làm rõ những nội dung đại biểu quan tâm, ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế cho biết. Năm 2022, Nghệ An có 145 cán bộ y tế nghỉ việc, trong đó có 69 cán bộ y tế cơ sở và 76 cán bộ y tế tuyến tỉnh, chuyển sang công tác tại các cơ sở y tế ngoài công lập.

Giám đốc Sở Y tế lý giải 2 nguyên nhân chính cán bộ y tế nghỉ việc là do chính sách lương thưởng đối với cán bộ y tế còn thấp, do áp lực công việc mô hình bệnh tật, nhất là do dịch Covid -19. Ngành Y tế đã có giải pháp khác nhau từ công tác tư tưởng chính trị, tăng thu nhập cho các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị tự chủ, đề xuất với Chính phủ không giảm biên.

Liên quan đến công tác rà soát lại hạ tầng, đầu tư trang thiết bị y tế cơ sở, y tế dự phòng, ông Dương Đình Chỉnh cho biết: Triển khai chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, tỉnh được đầu tư gần 500 tỷ đồng, trong đó có hơn 200 tỷ đồng dành cho xây dựng và gần 300 tỷ đồng dành cho y tế dự phòng, y tế cơ sở. Chủ trương này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua và UBND tỉnh giao 500 tỷ đồng cho Ban Quản lý dự án của tỉnh sẽ triển khai đầu tư các địa phương trong tỉnh.

Làm rõ hiệu quả mô hình bác sĩ gia đình, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Năm 2016-2017, rộ lên mô hình bác sĩ gia đình và ngay Nghệ An là một trong những địa phương đào tạo được nhiều mô hình bác sĩ gia đình với 96 bác sĩ gia đình, đã giúp cho y tế cơ sở, nhất là các trạm y tế trong công tác khám chữa bệnh. Tuy nhiên, chính sách này không còn phù hợp với thực tiễn, hiện tại mô hình này đang tạm dừng lại.

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 157/2014/ NQ- HĐND ngày 12/12/2014 về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập, Sở Y tế đang có kế hoạch tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết mới phù hợp hơn với thực tiễn.

Vướng mắc trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế

Giải trình về những vướng mắc trong thực hiện công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao, ông Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, câu chuyện thiếu thuốc vật tư y tế ở các bệnh viện được đề cập trong nhiều diễn đàn. Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đang sử dụng thuốc đấu thầu năm 2021-2022 nên về cơ bản đang đáp ứng đủ, ngành đã có những chỉ đạo kịp thời phục vụ thuốc cho người bệnh nhất là trường hợp cấp cứu.

Trả lời băn khoăn của các đại biểu liên quan đến việc giao cho các địa phương thực hiện đấu thầu thuốc liệu có ổn hay không? Ông Chỉnh cho biết, trước đây mặc dù đấu thầu tập trung trên Sở, nhưng do đặc thù gói thầu chung, nên các nhà thầu hạn chế tham gia. Do đó, Sở có chủ trương phân cấp về các bệnh viện để các đơn vị chủ động thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn vướng mắc nhất là liên quan đến công tác thẩm định giá độc lập của Sở Tài chính, giá công khai của Bộ không đầy đủ. Đặc biệt liên quan các sự cố vừa rồi nên các đơn vị rất e ngại. Để tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị, Sở đã thường xuyên, bám sát công tác này; đặc biệt là đã thành lập 10 tổ để hướng dẫn, đồng hành cùng các đơn vị trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

"Đền thời điểm hiện tại, Sở Y tế đã hoàn thành các kế hoạch đấu thầu, tuy nhiên các nhà thầu có tham gia hay không chúng ta phải đang chờ. Nếu bây giờ hỏi tôi: Năm 2023 có đủ thuốc, hóa chất hay không thì tôi chưa dám trả lời câu chuyện ấy vì còn phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan"- Giám đốc Sở Y tế nói.

Làm rõ hơn những vướng mắc liên quan đến công tác thẩm định giá trong triển khai đấu thầu thuốc, vật tư y tế, bà Đậu Thị Minh Loan, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho rằng: Do dự toán mua sắm hóa chất phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của ngành Y tế có tính chất phức tạp, đặc thù, chủng loại, quy cách đóng gói, hoạt chất, thông số kỹ thuật có tính chất chuyên môn nên Sở Tài chính không có khả năng để kiểm soát.

Để đảm bảo tính chính xác trong tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt dự toán mua sắm. Mặt khác, trong khi thực hiện đấu thầu phải rà soát, tên các loại thuốc chủng loại vật tư, Sở Tài chính đề nghị sở Y tế, các bệnh viện khi làm hồ sơ thầu cần phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra rà soát các thông số kỹ thuật đang còn có vướng mắc.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên, Sở Tài chính đã có văn bản số 2024 ngày 10/6/2022 xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ngoài ra, ý kiến thảo luận của tổ 2 còn tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến chất lượng hoạt động và trách nhiệm quản lý điều hành mô hình hợp tác xã, đầu ra cho sản phẩm nông sản; giải quyết tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, xóm; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; nguyên nhân gây cản trở giải ngân vốn đầu tư công chậm và biện pháp khắc phục khó khăn.

Ý kiến đại biểu phản ánh tình trạng ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức còn kém, còn biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực gây phiền hà làm mất lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, tâm huyết tận tụy vì dân. Xây dựng bộ máy công quyền thật sự trong sạch, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Kết luận phiên thảo luận, đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt ghi nhận, đánh giá cao ý kiến trao đổi trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, những nội dung đề xuất có trọng tâm. Điều đó cho thấy các đại biểu đã nắm sát tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị và ý kiến kiến nghị của cử tri.

Ý kiến của các đại biểu đề xuất đã được đại diện các sở, ban, ngành tiếp thu giải trình, trả lời làm rõ; đồng thời được Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp để báo cáo trình vào phiên thảo luận vào sáng ngày mai 8/12.