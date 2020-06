Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giải đáp nhiều thắc mắc của cử tri phường Đông Vĩnh (TP Vinh)

Băn khoăn chất lượng nước sinh hoạt kém



Tại hội nghị có 12 ý kiến cử tri phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân phường Đông Vĩnh với đại biểu HĐND tỉnh.

Theo đó, ý kiến cử tri phường Đông Vĩnh phản ánh: Phường Đông Vĩnh có hơn 200ha đất sản xuất nông nghiệp nhưng không được hưởng cơ chế xây dựng nông thôn mới. Đề nghị UBND TP Vinh hàng năm hỗ trợ cấp vốn, hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp cho phường để sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Đông Vĩnh, TP Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Cử tri Phan Quang Phấn phản ánh: Hồ Cửa Nam trên địa bàn phường Cửa Nam và phường Đông Vĩnh từ khi đưa vào sử dụng đến nay tạo cảnh quan đẹp và góp phần vào tiêu thoát nước. Tuy nhiên, hiện nay xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Thời gian qua đã có các vụ đuối nước xảy ra ở hồ Cửa Nam, đề nghị đảm bảo an toàn hơn, đồng thời thành phố cần lắp đặt bổ sung lan can bảo bệ và cảnh báo an toàn đảm bảo sinh thái bền vững.

Một trong những vấn đề cử tri phường Đông Vĩnh bức xúc kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh là chất lượng nước sinh hoạt quá kém ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân, đề nghị cải tạo đường ống dẫn nước. “Đề nghị HĐND tỉnh, thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng cuộc sống cho bà con”- bà Phan Thị Đạt đề xuất.

Cử tri Phan Thị Đạt kiến nghị về chất lượng nước sinh hoạt kém. Ảnh: Thanh Lê

Hiện nay phường Đông Vĩnh đã công bố 2 khu quy hoạch đô thị mới là khu đô thị mới phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam đề nghị tỉnh, thành phố cần lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để triển khai, tránh tình trạng công bố quy hoạch nhiều năm nhưng không thực hiện, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến sự phát triển của phường.



Ý kiến cử tri phường Đông Vĩnh cũng cho rằng hiện nay tỉnh chưa có chủ trương tái thành lập trường THCS Đông Vĩnh, con em đi học xa, không đảm bảo an toàn. Đề nghị thành phố xem xét giải quyết cho con em Đông Vĩnh được nhập học tại các trường THCS lân cận. Đồng thời đề nghị thành phố kiến nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương cho phường Đông Vĩnh khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng cơ sở 2 trường THCS Nguyễn Trường Tộ đã được phê duyệt trong dự án đô thị mới phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam để thuận lợi cho con em phường Đông Vĩnh học tập.

Cử tri phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh phản ánh nguyện vọng với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra ý kiến cử tri phường Đông Vĩnh đề nghị thành phố cần quan tâm đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí, hệ thống tiêu thoát nước của toàn bộ vùng phía tây Ga Vinh vì chỉ một trận mưa nhỏ đã ngập úng, gây bức xúc trong nhân dân; các nhà máy khu công nghiệp Đông Vĩnh gây ô nhiễm môi trường, tăng phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp khối, xóm, xã; bất cập trong xã hội hóa giáo dục…

Giải quyết các khu tập thể thuộc quản lý ngành đường sắt

Nhiều cử tri cũng đề nghị các cấp giải quyết các khu tập thể thuộc thẩm quyền quản lý của ngành đường sắt như: Công ty vật tư, xí nghiệp đầu máy, toa xe, trạm tiếp viên đường sắt… Các khu tập thể nhếch nhác do không có dự án quản lý sắp xếp các cơ quan chủ quản, các hộ gia đình trong khu tập thể phải trả tiền sử dụng đất của cơ quan cao hơn nhiều lần so với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; cơ sở hạ tầng không được quan tâm đầu tư nên ô nhiễm môi trường, nhiều yếu kém trong phòng chống cháy nổ. Đề nghị tỉnh, ngành đường sắt bàn giao đất cho địa phương để quản lý và quy hoạch đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri phường Đông Vĩnh kiến nghị, ông Nguyễn Văn Lư ghi nhận đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm mang tính xây dựng của cử tri phường Đông Vĩnh.

Liên quan đến các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường ở cụm công nghiệp Đông Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh cho biết, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra giám sát yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo vệ sinh môi trường, nếu vi phạm không chấn chỉnh sẽ báo cáo phối hợp cơ quan chức năng liên quan để xử lý.

Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp thu, giải trình các nội dung cử tri phường Đông Vĩnh quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Đối với chất lượng nước sinh hoạt kém chất lượng, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu kiến nghị ban, ngành liên quan và tiếp tục kiến nghị với HĐND tỉnh có giải pháp xử lý nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân.

Về vấn đề các khu tập thể của đường sắt, ông Nguyễn Văn Lư cho biết, qua kiểm tra cho thấy 500 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nằm trong quy hoạch ga Vinh, khu đất này do Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đang quản lý, sử dụng (hàng năm các hộ gia đình, cá nhân vẫn đang nộp tiền thuê đất cho công ty vận tải đường sắt ga Vinh).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh thông tin ngày 17/12/2012, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 8982/UBND-ĐTXD về việc tạm thời chưa tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại ga Vinh về địa phương quản lý với các lý do: Ga Vinh nằm trong phương án dự kiến nâng cấp thành hệ thống ga đường sắt cao tốc do chưa xác định được mức độ ảnh hưởng khi xây dựng ga tại khu vực này và khu vực ga Vinh chưa có quy hoạch.

Khu tập thể thuộc ngành đường Sắt Việt Nam tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Đề nghị đường sắt Việt Nam lập quy hoạch chi tiết tổng thể khu vực ga Vinh trên cơ sở phối hợp với đoàn nghiên cứu của JICA để phân định rõ các cơ cấu sử dụng đất và phân khu chức năng làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Trong thời gian chờ lập, trình duyệt quy hoạch khu vực ga Vinh cho phép UBND TP Vinh tạm thời cho các hộ dân sống trong khu tập thể được sửa chữa nhà ở để đề phòng mưa bão nhưng không được nâng cấp, mở rộng và cơi nới. "Kiến nghị của các hộ dân đề nghị ngành đường sắt trả bàn giao lại đất cho UBND phường Đông Vĩnh quản lý là chưa có cơ sở"- Đồng chí Nguyễn Văn Lư nói.

Đối với phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường, ông Nguyễn Văn Lư cho biết, thành phố sẽ giao công ty cổ phần môi trường đô thị xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, đồng thời có phương án xây dựng lan can ở hồ Cửa Nam để tránh đuối nước thương tâm.

Một số vấn đề khác, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và trình các cấp có thẩm quyền xem xét.