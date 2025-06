Thời sự Đại biểu Quốc hội đề xuất 5 giải pháp phát triển khu vực miền núi phía Tây Nghệ An Thiếu tướng Trần Đức Thuận, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đã đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển bền vững khu vực miền núi phía Tây Nghệ An.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Nam An

Sáng 18/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; đồng thời xem xét việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù tại các địa phương sau sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính.

Phát biểu thảo luận, Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu đoàn Nghệ An thuộc đơn vị bầu cử số 2 gồm 6 huyện, thị miền núi Tây Bắc tỉnh Nghệ An đánh giá cao các báo cáo của Chính phủ và cơ quan thẩm tra của Quốc hội, đồng thời bày tỏ sự đồng thuận với những nhận định, giải pháp đã nêu.

“Mặc dù còn nhiều khó khăn và tác động bất lợi từ tình hình thế giới, song kinh tế - xã hội nước ta vẫn giữ được đà tăng trưởng tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục phấn đấu, vượt qua thách thức, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025”, đại biểu Trần Đức Thuận nhấn mạnh.

Thay mặt cử tri vùng cao phía Tây Nghệ An, khu vực có truyền thống cách mạng, cần cù trong lao động, phong phú về bản sắc văn hóa, ông Trần Đức Thuận gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đại biểu đoàn Nghệ An, nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được ban hành và đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, góp phần làm thay đổi diện mạo của khu vực miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An. Niềm tin của người dân với Đảng, Chính phủ và chính quyền địa phương ngày càng được củng cố.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Nam An

Tuy vậy, ông cũng thẳng thắn chỉ ra rằng miền Tây Nghệ An vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

“Nhiều xã, bản vùng sâu, vùng xa chưa có đường giao thông kiên cố; nhiều tuyến liên xã, liên thôn đã xuống cấp nghiêm trọng. Trường học, trạm y tế nhiều nơi xuống cấp; hạ tầng công nghệ thông tin còn lạc hậu. Một số địa phương thiếu giáo viên cục bộ, các bệnh viện tuyến huyện thiếu bác sĩ chuyên khoa, thiếu trang thiết bị, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân”, đại biểu Trần Đức Thuận nêu.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trình độ sản xuất nông, lâm nghiệp còn thấp, thiếu liên kết thị trường. Nhiều hộ dân chưa có điều kiện tiếp cận đất ở, đất sản xuất ổn định. Việc làm cho thanh niên, sinh viên sau tốt nghiệp gặp nhiều khó khăn; người dân thiếu sinh kế bền vững; công tác đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số chưa đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Từ thực tiễn nêu trên, đại biểu Trần Đức Thuận kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất: Cần tổ chức đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, đặc biệt là các hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, để có biện pháp khắc phục kịp thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Tập trung chỉ đạo giải quyết các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng còn tồn đọng, kéo dài ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân như dự án hồ chứa nước Bản Mồng.

Thứ hai: Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho đồng bào sinh sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước, trong đó có miền núi phía Tây Nghệ An về vay vốn sản xuất kinh doanh, về giải quyết việc làm, về giáo dục, y tế và hạ công nghệ thông tin…

Thứ ba: Tiếp tục ưu tiên đầu tư nguồn lực hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định cho người dân, đặc biệt là thanh niên người dân tộc thiểu số (có chủ trương xuất khẩu lao động ra khỏi địa phương ở trong nước và nước ngoài) tiếp tục đưa các nhà máy, khu công nghiệp về các địa bàn miền núi để tạo điều kiện thu hút lao động trên địa bàn.

Thứ tư: Tăng cường đầu tư, phát triển hệ thống y tế miền núi, nhất là sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, sáp nhập xã: có chính sách cử tuyển, đào tạo đội ngũ y bác sĩ, là người dân tộc thiểu số để phục vụ lâu dài cho địa phương.

Thứ năm: Tiếp tục vận động thu hút sự ủng hộ từ các nguồn lực trong xã hội để xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Trần Đức Thuận nhấn mạnh: “Chủ động khắc phục khó khăn cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng, giữa đồng bào dân tộc thiểu số với cộng đồng đa số là mục tiêu lớn, xuyên suốt trong đường lối của Đảng ta".

Theo ông, đây không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là yếu tố chiến lược để củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Cử tri và nhân dân miền núi phía Tây Nghệ An kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương, sự phối hợp, chia sẻ của các địa phương trong cả nước, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, để góp phần đưa miền Tây Nghệ An từng bước đạt được mục tiêu phát triển bền vững theo đúng tinh thần nghị quyết của Đảng.

Quang cảnh phiên làm việc sáng 18/6 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Nam An