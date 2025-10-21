Thời sự Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An: Cần cơ chế riêng cho miền núi, vùng sâu, vùng xa Chiều 21/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Tổ. Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ 7 cùng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đồng chủ trì phiên thảo luận Tổ 7. Ảnh: Quang Vinh

Thảo luận ở Tổ về báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, ĐBQH đoàn Nghệ An đánh giá cao tinh thần điều hành quyết liệt, khẩn trương và hiệu quả của Chính phủ trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong bối cảnh nhiều biến động về nhân sự và những thách thức lớn do đại dịch COVID-19.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Thuận, đây là một nhiệm kỳ rất thành công của Chính phủ khi đã chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu, gần dân, sát dân và hoàn thành tốt nhiều mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.

“Trong điều kiện dịch bệnh, khó khăn như vậy mà tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta vẫn thuộc nhóm cao nhất thế giới, quy mô GDP từ 346 tỷ USD lên 510 tỷ USD chỉ trong 5 năm”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, Thiếu tướng Trần Đức Thuận cũng chỉ ra một số hạn chế cần được nhìn nhận nghiêm túc để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Trước hết, hiện tượng đùn đẩy, né tránh, ngại va chạm, sợ trách nhiệm vẫn tồn tại ở một bộ phận cán bộ, công chức.

Mặt khác, dù công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả rõ rệt, song ở một số địa phương, cấp ủy cơ sở vẫn chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh, tự phê bình, phát hiện và ngăn ngừa vi phạm.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, ĐBQH đoàn Nghệ An phát biểu chia sẻ những trăn trở phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Quang Vinh

Đặc biệt, đề cập vấn đề phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, Thiếu tướng Trần Đức Thuận bày tỏ nhiều trăn trở. Là đại biểu của 6 huyện (cũ) miền Tây Nghệ An, ông cho biết: Đi trên đường nhựa thì thấy bà con khá hơn nhưng càng vào sâu thì càng thấy khó khăn, có xã 70–80% hộ nghèo.

Từ thực tiễn đó, Thiếu tướng Trần Đức Thuận nhấn mạnh, tại các kỳ họp trước, ông từng đề nghị Chính phủ tổng kết việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó đề xuất các giải pháp và chính sách phù hợp hơn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; đặc biệt nên nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách riêng cho vùng đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhất là trong tạo việc làm, huy động nguồn lực.

Thiếu tướng gợi mở một hướng đi đáng chú ý: Trước đây, xuất khẩu lao động là một chủ trương đúng, giúp nhiều địa phương xóa đói, giảm nghèo. Nay có thể xem xét thí điểm chương trình đưa lao động là người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài hoặc tại các địa phương khác trong nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

Ông bày tỏ kỳ vọng: Trong nhiệm kỳ tới, sự phát triển giữa các vùng miền trong cả nước sẽ ngày càng đồng đều; chất lượng đời sống của đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa được nâng lên rõ rệt, thu hẹp dần khoảng cách so với miền xuôi.

Các vị ĐBQH đoàn Nghệ An tại phiên thảo luận Tổ 7 vào chiều 21/10. Ảnh: Quang Vinh

Góp ý vào dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, Thiếu tướng Trần Đức Thuận nhìn nhận, đây là một nhiệm kỳ Quốc hội có rất nhiều thành công thể hiện thông qua công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Quốc hội; phát huy vai trò, trách nhiệm của ĐBQH; phối hợp giữa Quốc hội với Chính phủ, cơ quan thẩm tra luật và cơ quan soạn thảo luật.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Thuận, mối quan hệ phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong hoạch định chính sách thời gian qua đã được thực hiện nhịp nhàng, bài bản hơn, góp phần nâng cao chất lượng quyết sách. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Quốc hội đã tạo bước chuyển tích cực.

“Phải nói rằng, chất lượng hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ này đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, khẳng định Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc quyết định các chủ trương, chính sách lớn của đất nước. Tôi tin tưởng rằng, từ những thành công của nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội khóa XVI sắp tới sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt hơn nữa, đặc biệt là khắc phục hiệu quả những hạn chế, vướng mắc đã được chỉ ra trong thời gian qua”, vị đại biểu đoàn Nghệ An nhấn mạnh.

Cũng trong phiên làm việc chiều 21/10, Quốc hội đã thảo luận về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước.