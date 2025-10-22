Thời sự Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Đây là đề xuất đáng chú ý của đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khi thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đồng chủ trì phiên thảo luận Tổ 7. Ảnh: Quang Vinh



Sáng 22/10, Quốc hội làm việc tại Hội trường và thảo luận tổ liên quan đến các dự án Luật.

Tại phiên làm việc ở Hội trường Diên Hồng, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về các dự án luật trên. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 7 cùng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Thống nhất một bộ sách giáo khoa là cần thiết

Đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An bày tỏ sự đồng tình với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, cho rằng các nội dung điều chỉnh là cần thiết và phù hợp thực tiễn.

Tuy nhiên, bà góp ý hai điểm, trước hết là quy định về độ tuổi vào học lớp 10 là 15 tuổi. Theo đại biểu, quy định này còn cứng nhắc, chưa bảo đảm quyền, nghĩa vụ học tập của công dân được nêu trong Hiến pháp 2013.

Thực tế có nhiều trường hợp học sinh đến trường muộn vì hoàn cảnh khó khăn, thay đổi nơi cư trú hoặc lý do sức khỏe, nhưng khi có điều kiện vẫn cần được tiếp tục học. Do đó, đại biểu đề nghị bỏ quy định trên, tạo sự linh hoạt và bình đẳng trong cơ hội học tập cho mọi công dân.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Vấn đề thứ hai, đại biểu Thái Thị An Chung góp ý liên quan đến quy định: Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông, đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải trải qua kỳ thi để được công nhận tốt nghiệp; trường hợp không đạt thì được cấp chứng chỉ.

Đại biểu cho rằng nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì theo bà, kỳ thi này lâu nay mang “mục tiêu kép”: Vừa xét tốt nghiệp, vừa làm căn cứ tuyển sinh đại học nhưng hai mục tiêu lại có sự mâu thuẫn. Nếu để xét tốt nghiệp thì đề thi chỉ cần ở mức bình thường nhưng nếu để tuyển sinh đại học thì phải có tính phân hóa cao.

Thực tế, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 có hơn 1,1 triệu thí sinh tham gia, được tổ chức tại khoảng 2.500 điểm thi, với hơn 50.000 phòng thi và huy động trên 200.000 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên… phục vụ, hỗ trợ. Tuy nhiên, tỷ lệ tốt nghiệp đạt tới 99,21%, chỉ còn tỷ lệ rất nhỏ học sinh không đạt và được cấp chứng chỉ thay vì bằng tốt nghiệp.

Theo đại biểu, một kỳ thi với quy mô và chi phí xã hội lớn như vậy nhưng tỷ lệ đỗ gần như tuyệt đối, cho thấy hiệu quả và ý nghĩa của kỳ thi không còn cao, thậm chí là khá lãng phí. Trong khi đó, dự thảo Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) lần này cũng được soạn thảo theo hướng cho phép các trường tự chủ trong phương thức tuyển sinh nên kết quả kỳ thi THPT không còn là kênh duy nhất.

Do đó, đại biểu đề nghị thông qua sửa đổi, bổ sung Luật lần này cần quy định cho phép học sinh hoàn thành chương trình trung học phổ thông và đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, không cần tổ chức kỳ thi.

Ngoài ra, liên quan đến Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), đại biểu bày tỏ băn khoăn về quy định liên quan đến tự chủ học thuật và tự chủ tuyển sinh.

Theo đại biểu, dự thảo Luật quy định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình đào tạo đối với các ngành giáo viên, lĩnh vực sức khỏe và pháp luật là chưa phù hợp với tinh thần tự chủ học thuật mà luật hướng tới. Quy định này mang tính “tiền kiểm”, đi ngược với định hướng “hậu kiểm” mà Chính phủ đang chủ trương.

Đặc biệt, đại biểu cũng nêu băn khoăn về việc đưa lĩnh vực pháp luật vào nhóm ngành phải phê duyệt, trong khi nhân lực pháp lý sau đào tạo còn phải tiếp tục qua đào tạo nghề, thi tuyển để được hành nghề. Vì vậy, đề nghị xem xét bỏ quy định trên.

Đồng thời, Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Nghệ An cũng đề nghị xem xét lại quy định yêu cầu cơ sở đào tạo phải xác định chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tránh làm thu hẹp quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.

GS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho rằng, Luật Giáo dục (sửa đổi) lần này có nhiều điểm mới mang tính đột phá và nhân văn như hình thành hệ thống trường trung học nghề; mở rộng giáo dục bắt buộc đến hết trung học cơ sở; bỏ kỳ thi và bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, giao hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình…

GS.TS Thái Văn Thành cho rằng, việc thống nhất một bộ sách giáo khoa là chủ trương đúng đắn và cần thiết. Theo ông, điều này không chỉ giúp bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng cho học sinh trên toàn quốc, mà còn tạo thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo tính thống nhất trong quản trị nhà trường, chương trình giảng dạy và cả việc chuyển trường của học sinh. Phụ huynh, giáo viên và các cơ sở giáo dục cũng dễ dàng hơn trong tổ chức dạy và học khi chương trình, tài liệu học tập được đồng bộ.

GS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ĐBQH đoàn Nghệ An phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Về chương trình giáo dục địa phương, ông bày tỏ sự đồng tình với quy định mới trong dự thảo luật trao quyền cho địa phương xây dựng, thẩm định, ban hành và tổ chức in ấn.

Trước đây, dù địa phương tự xây dựng nội dung về văn hóa, lịch sử, bản sắc vùng miền, nhưng vẫn phải trình Bộ thẩm định, dẫn đến chậm trễ, thiếu sách, nhiều nơi phải dùng tài liệu photo. Nay, khi luật quy định rõ thẩm quyền thuộc tỉnh sẽ giúp chủ động hơn, sát thực tế hơn.

Tuy nhiên, ông đề nghị Chính phủ sớm có hướng dẫn cụ thể về cơ chế in ấn, nguồn kinh phí hoặc xã hội hóa để các địa phương có thể triển khai thuận lợi, bảo đảm học sinh có sách học chính thức, kịp thời và đúng quy định.

Quy định rõ tiêu chí và trách nhiệm khi từ chối vận chuyển hành khách

Thảo luận về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), đại biểu Trần Nhật Minh - ĐBQH chuyên trách Đoàn Nghệ An đề nghị luật cần làm rõ và thống nhất cách hiểu một số khái niệm cơ bản để tránh lúng túng trong quá trình áp dụng. Cụ thể, ông đề nghị giải thích rõ “an toàn hàng không” và “an toàn bay” để phân định rạch ròi phạm vi, đồng thời nghiên cứu bổ sung khái niệm “hoạt động bay”…

Đề cập quy định về quyền từ chối vận chuyển hành khách, đại biểu cho rằng dự thảo luật hiện mới nêu 6 trường hợp bên vận chuyển được phép từ chối dù hành khách đã có vé và được xác nhận chỗ, nhưng chưa quy định rõ nghĩa vụ hoàn trả tiền vé, phí dịch vụ.

Ông phân tích, nhiều trường hợp không do lỗi của hành khách như lý do sức khỏe, nguy cơ lây lan dịch bệnh… mang tính khách quan, nên hành khách cần được hoàn tiền. Ngược lại, các trường hợp chủ quan như vi phạm an ninh, gây rối trật tự, sử dụng rượu bia... thì có thể xem xét không hoàn.

Đại biểu nhấn mạnh, việc thiếu quy định cụ thể dễ dẫn đến tranh chấp, vì vậy cần bổ sung rõ quyền của hành khách và nghĩa vụ của bên vận chuyển để bảo đảm minh bạch và quyền lợi người dân.

Về thời hiệu khởi kiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển, đại biểu Trần Nhật Minh đề nghị rà soát để thống nhất với Bộ luật Dân sự.

Ông chỉ rõ, dự thảo luật quy định thời hiệu là 2 năm, trong khi Bộ luật Dân sự quy định 3 năm kể từ khi người có quyền biết quyền lợi bị xâm hại. Do đây là vấn đề dân sự, không mang tính đặc thù hàng không, đại biểu đề nghị áp dụng thống nhất theo Bộ luật Dân sự để đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán của hệ thống pháp luật.