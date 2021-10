Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị quan tâm giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động

Chiều 22/10, Quốc hội làm việc tại hội trường và thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2020 và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trong 2 năm 2019-2020.

Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu Nghệ An. Tại phiên làm việc tại hội trường, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, trình bày Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày Báo cáo về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã trình bày Báo cáo thẩm tra về hai nội dung này.



Tham gia thảo luận tổ tại Đoàn đại biểu Nghệ An, đại diện cho ngành Bảo hiểm, ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay Nghệ An mới chỉ có khoảng 339.000 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 18,5% số người trong độ tuổi, thấp hơn bình quân chung cả nước là 33,5% trong độ tuổi. Tuy nhiên, Nghệ An lại là địa phương đứng đầu cả nước về số người tham gia BHXH tự nguyện với khoảng 95.000 người tham gia.

Ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An phát biểu kiến nghị với Tổ đại biểu Đoàn ĐBQH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Về BHYT, Nghệ An đã đạt tỷ lệ bao phủ 90,71% với 2,84 triệu người tham gia, gần bằng với tỷ lệ bao phủ của cả nước là 90,85%. Tuy nhiên, theo lãnh đạo BHXH Nghệ An, đặc điểm của tỉnh là đối tượng tham gia BHYT được hỗ trợ từ ngân sách lớn. Do đó, vào năm 2021, khi nhiều thôn, bản, xã không còn thuộc vùng đặc biệt khó khăn, người dân ở đây không còn được thụ hưởng chính sách cấp thẻ BHYT nên đã giảm gần 200.000 người tham gia.



Liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 của Chính phủ, Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn tỉnh có 6.857 đơn vị được giảm mức đóng bảo hiểm với số tiền 86 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự kiến đến ngày 30/11/2021, BHXH Nghệ An sẽ hoàn thành chi trả hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động với tổng kinh phí dự kiến khoảng 500 tỷ đồng.

Kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Hoàng Văn Minh đề nghị cần có chế tài xử lý đối với người không tham BHYT bắt buộc; có cơ chế chính sách hỗ trợ BHYT cho người dân vùng dân tộc, thiểu số miền núi không thuộc khu vực đặc biệt khó khăn…

Ông Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Nghệ An phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thành Duy Tham gia thảo luận, ông Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Nghệ An kiến nghị Chính phủ cần làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc tổ chức thi hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH; cũng như tỷ lệ bao phủ BHYT đối với nhóm hộ gia đình còn thấp.



Còn đại biểu Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nghệ An dẫn báo cáo của Chính phủ năm 2021 có gần 90.000 doanh nghiệp rút ra khỏi thị trường, trong đó có đến 45.000 doanh nghiệp đã giải thể hoặc đang làm thủ tục giải thể. Từ đó đặt ra vấn đề là cần phải quan tâm giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.