Thời sự Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề xuất nhiều nội dung về bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng Chiều 31/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Tổ về 3 dự án luật: An ninh mạng; Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 7 cùng đoàn tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 7. Ảnh: Phạm Thắng

Đóng góp ý kiến về Dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi), đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cơ bản đồng tình khi nội dung dự thảo Luật được xây dựng với quan điểm cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ bí mật Nhà nước và quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, một số quy định trong dự thảo còn khá chung chung, cần được cụ thể hóa để tránh việc lạm dụng đóng dấu “mật” không cần thiết.

Phân tích cụ thể về phạm vi bí mật Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách và ngân hàng, đại biểu cho rằng, còn khá chung chung. Theo bà, Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành đã quy định rõ các nội dung phải được công khai như dự toán, quyết toán, kế hoạch tài chính…

Nếu giữ nguyên cách diễn đạt “thông tin về tài chính, ngân sách, ngân hàng” thì dễ dẫn đến tình trạng cơ quan, đơn vị có thể tùy tiện áp dụng dấu mật đối với những tài liệu không thực sự ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Đại biểu đề nghị chỉ nên giới hạn các thông tin về tài chính, ngân sách liên quan đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại vào phạm vi bí mật Nhà nước.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Phạm Thắng

Đối với quy định về thông tin Kiểm toán Nhà nước, bà Thái Thị An Chung cho rằng, cũng cần thu hẹp phạm vi cho phù hợp, bởi theo Luật Kiểm toán Nhà nước, chỉ những nội dung, kết quả kiểm toán chưa được công bố chính thức mới thuộc diện bảo mật.

Trong khi đó, các báo cáo kiểm toán sau khi phát hành đều phải được công khai và có giá trị bắt buộc thực hiện kết luận kiểm toán; do vậy, chỉ nên quy định phạm vi bí mật Nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán là những nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh và chưa công bố chính thức.

Bên cạnh đó, vị đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị làm rõ thêm các quy định về thông tin trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Theo bà, các nội dung liên quan đến tài nguyên nước, môi trường, địa chất, khoáng sản, khí tượng, thủy văn, đất đai, biển, hải đảo, đo đạc và bản đồ cần được phân định rành mạch phần nào là bí mật Nhà nước, phần nào cần công khai để tránh chồng chéo, khó áp dụng.

Đề cập đến quy định: Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định hành chính quy định Danh mục bí mật Nhà nước trong dự thảo Luật, đại biểu Thái Thị An Chung cho rằng, nếu đối chiếu với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Danh mục bí mật Nhà nước có tính ổn định lâu dài, liên quan đến chế tài xử lý vi phạm thì việc ban hành nên được thực hiện dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật, chứ không phải văn bản hành chính; qua đó, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn nội dung này.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, với góc độ từ cơ quan thẩm tra đã trao đổi thêm một số thông tin quan trọng về 3 dự án luật trên.

Đặc biệt, liên quan đến Dự án Luật An ninh mạng, Thiếu tướng Trần Đức Thuận đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc sửa đổi, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực đặc biệt này.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu thảo luận. Ảnh: Phạm Thắng

Ông cho rằng, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, không gian mạng đã được xác định là một hạ tầng chiến lược quốc gia, có vai trò sống còn đối với an ninh, kinh tế, chính trị và xã hội.

Tướng Thuận cho biết: Hiện nay không gian mạng đã trở thành “môi trường tác chiến thứ năm”, bên cạnh trên đất liền, trên biển, trên không và vũ trụ. Các cuộc chiến tranh hiện đại đều bắt đầu bằng tấn công mạng nhằm vô hiệu hóa hệ thống chỉ huy của quốc gia đối phương.

Thời gian qua, Việt Nam cũng đã phải đối phó với nhiều cuộc tấn công mạng quy mô lớn, trong khi các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Từ thực tiễn trên, Thiếu tướng Trần Đức Thuận khẳng định, việc ban hành Luật An ninh mạng là yêu cầu tất yếu, nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, cũng như phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ dữ liệu quốc gia.

Theo vị đại biểu đoàn Nghệ An, đạo luật này ra đời sẽ góp phần bảo vệ Tổ quốc một cách toàn diện trong kỷ nguyên số: Vừa giữ vững quốc phòng, an ninh, vừa thúc đẩy kinh tế phát triển, xây dựng nền văn hóa lành mạnh; đồng thời, tăng cường năng lực đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.