Thời sự Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An thảo luận Dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú Thiếu tướng Trần Đức Thuận - đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An nhấn mạnh nguyên tắc chỉ áp dụng tạm giữ, tạm giam khi thật cần thiết, đồng thời, đề nghị bổ sung thẩm quyền cho Đồn Biên phòng vùng sâu, vùng xa.

Sáng 4/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về về Dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 7 cùng đoàn Lâm Đồng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đồng chủ trì thảo luận tại Tổ 7. Ảnh: Phạm Thắng

Thảo luận về Dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu đoàn Nghệ An nhất trí với sự cần thiết ban hành, trong đó, bổ sung quy định về biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Việc này nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng hình sự; đồng thời, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền 2 cấp.

Nhất trí mở rộng phạm vi điều chỉnh, bao gồm cả biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”; tuy nhiên, Thiếu tướng Trần Đức Thuận đề nghị cần làm rõ mối quan hệ giữa Luật này với Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, tránh chồng chéo, nhất là về thẩm quyền áp dụng, thời hạn và chế độ quản lý người bị áp dụng biện pháp.

Ông cho rằng, Luật cần nhấn mạnh nguyên tắc “chỉ áp dụng tạm giữ, tạm giam khi thật cần thiết”, bảo đảm quyền được bảo vệ của người bị tạm giữ, tạm giam.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu đoàn Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Phạm Thắng

Đề cập đến tổ chức và thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng trong công tác tạm giữ, tạm giam, vị đại biểu đoàn Nghệ An dẫn số liệu: Hiện nay, Bộ đội Biên phòng có 427 đồn Biên phòng và 7 Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, song mới có 240 đơn vị được tổ chức buồng tạm giữ; đặc biệt là tại các đồn Biên phòng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện và khoảng cách xa các cơ sở tạm giữ của Công an.

Vì vậy, ông đề nghị dự thảo Luật nghiên cứu bổ sung quy định cho phép “Đồn Biên phòng vùng sâu, vùng xa, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng” được tổ chức buồng tạm giữ và có thẩm quyền thực hiện một số hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 7. Ảnh: Phạm Thắng