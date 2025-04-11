Thời sự Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An thảo luận Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Chiều 4/11, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 7, cùng đoàn tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 7 chiều 4/11. Ảnh: Phạm Thắng

Tự lực, tự cường, tự lực chiến lược

Phát biểu tại tổ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An chia sẻ nhiều nội dung sâu sắc và cần góp ý gắn với thực tiễn vận hành chính quyền, công tác cán bộ và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Về thể chế, đại biểu Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Dù hệ thống pháp luật là thống nhất nhưng hiệu quả thực hiện giữa các địa phương lại rất khác nhau. “Luật, nghị định, thông tư đều như nhau, nhưng có tỉnh giải ngân đầu tư công đạt 90%, có nơi chỉ đạt 20 - 30%. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?”, ông đặt vấn đề, đồng thời nhấn mạnh thông qua thảo luận, Quốc hội và các cơ quan cần chỉ rõ các điểm nghẽn, quy định chưa phù hợp, văn bản chưa ban hành, thậm chí xác định rõ trách nhiệm thuộc bộ, ngành nào.

Ông cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã yêu cầu định kỳ đánh giá đội ngũ cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và sẽ tiếp tục triển khai trong khóa mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Phạm Thắng

Về chính quyền địa phương 2 cấp, đại biểu Đỗ Văn Chiến khẳng định đây là hướng đi đúng, song cần tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn. Trọng tâm là củng cố 3 yếu tố: Hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin và năng lực đội ngũ cán bộ.

“Cán bộ cấp xã nhưng phải có trình độ, năng lực tương đương cấp tỉnh”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời cho biết, sẽ sớm thực hiện việc phân loại xã, phường theo khối lượng công việc để bố trí biên chế hợp lý.

Bàn về Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, vị đại biểu đoàn Nghệ An cũng cho rằng, thiết kế về mặt thể chế đã rõ, nhưng cần phải tiếp tục nâng cao hiệu quả khâu tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở.

Nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Văn kiện trình Đại hội XIV, đại biểu Đỗ Văn Chiến cho biết, điểm mới nổi bật là yêu cầu tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần cốt lõi là tự lực, tự cường, tự lực chiến lược.

Kết thúc phần phát biểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội qua thảo luận thẳng thắn để góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; qua đó, góp phần khắc phục tình trạng “khâu yếu vẫn là tổ chức thực hiện” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

Phát biểu thảo luận, Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An nhận định, điểm mới nổi bật của dự thảo lần này là xác định mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong khóa XIV, không còn là “từng bước hiện đại” như trong Văn kiện Đại hội XIII.

Theo vị đại biểu đoàn Nghệ An, mục tiêu đó đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ cả về đầu tư nguồn lực, hoàn thiện thể chế và phát triển nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, cùng với trang bị, vũ khí, ông cho rằng, yếu tố con người mới là quyết định.

Trên cơ sở đó, đại biểu đề xuất một số nhóm giải pháp, trong đó, tiên quyết là tiếp tục xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Theo ông, mỗi người trong lực lượng vũ trang phải nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể của Việt Nam; thấu hiểu đường lối, chủ trương của Đảng về quốc phòng, an ninh, nắm chắc nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ để áp dụng linh hoạt trong bối cảnh tác chiến mới.

Đồng thời, phải tuyệt đối chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, quán triệt sâu sắc tinh thần Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, Công an và công tác đối ngoại.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Phạm Thắng

Muốn vậy, Thiếu tướng Trần Đức Thuận đề nghị phải có cái phương án đào tạo, bồi dưỡng, quán triệt, xây dựng đội ngũ cán bộ của Quân đội, Công an nắm vững, thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, từ đó với hành động.

Đồng thời, đào tạo, đào tạo lại, đặc biệt, bên cạnh nghệ thuật quân sự của Việt Nam phải nhanh chóng tiếp cận hình thức, trình độ tác chiến mới.

Cùng với đó, phải tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong Quân đội, Công an thông qua nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở các đơn vị.

Đảng, Nhà nước cũng cần quan tâm đến vấn đề chế độ, chính sách cho người lính trên chiến trường, trả được cái công hy sinh chiến đấu của các lực lượng người lính ở trong các hoạt động đặc biệt, tiếp tục nghiên cứu để có đề xuất Đảng, Nhà nước có những chính sách thật phù hợp.

Về công nghiệp quốc phòng, an ninh, Thiếu tướng Thuận khẳng định cần đi theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường và lưỡng dụng. Đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các lĩnh vực, mũi nhọn có nguy cơ cao, tránh dàn trải.

Từ chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ cũng cần kịp thời thể chế hóa bằng hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách cụ thể, làm cơ sở để Quân đội và Công an triển khai thực hiện mục tiêu “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; đặc biệt, cần tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo trong cơ chế, chính sách để lực lượng vũ trang chủ động, linh hoạt hơn trong triển khai nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận khẳng định: Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật liên quan, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.