Thời sự Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tranh luận về công tác quản lý nghề cá và hải sản Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị đánh giá đúng đắn các nỗ lực, phản ánh một cách khách quan và mang tính xây dựng để có thể gỡ thẻ vàng IUU.

Quang cảnh phiên làm việc ngày 4/11 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Nam An

Ngày 4/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn dự họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Nam An

Đại biểu Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu đoàn Nghệ An phát biểu tranh luận về bức tranh công tác quản lý nghề cá và hải sản của Việt Nam.

“Cần phải thấy rằng, với đường bờ biển dài hơn 3.000 km, 28 trên tổng số 63 địa phương có biển, gần 1 triệu ngư dân cùng tập quán đánh bắt hải sản quy mô nhỏ, tự phát, thì việc xây dựng một tập quán nghề cá bền vững và thực thi tất cả các khuôn khổ pháp lý tiêu chuẩn cao là điều không dễ dàng”, vị đại biểu đoàn Nghệ An nói.

Tuy vậy, đại biểu khẳng định: Việc chống khai thác IUU đã được Việt Nam xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu ngay sau khi Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra “thẻ vàng”.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và các ĐBQH đoàn Nghệ An dự họp. Ảnh: Nam An

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2021 thay thế Nghị định 42/2019 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Nghị định số 37/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019 quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Khung pháp lý chống khai thác IUU đã và đang được chúng ta hoàn thiện theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu.

Về cam kết chính trị, ngày 10/4/2024, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản - huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị vào nhiệm vụ này.

Về thực thi, các địa phương trên cả nước đã và đang nỗ lực tăng cường các biện pháp đăng ký, đăng kiểm và cấp phép hoạt động cho các tàu cá nhằm giải quyết dứt điểm các vi phạm liên quan đến IUU.

Đại biểu Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu đoàn Nghệ An phát biểu tranh luận. Ảnh: Nghĩa Đức

“Ngay tại Kiên Giang, nơi có đội tàu cá lớn nhất đồng bằng sông Cửa Long, đã có hơn 7.000 tàu cá được cấp phép. Trong số này, đến tháng 9/2024 đã có hơn 3.600 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên đã được trang bị hệ thống giám sát tàu cá (VMS)”, đại biểu dẫn chứng và cho rằng: “Mặc dù đây đó, chúng ta vẫn đang thấy một số vi phạm được phản ánh - nhưng điều này cũng thể hiện cho thấy chúng ta đang làm tốt công tác giám sát thực thi pháp luật”.

Đại biểu Phạm Phú Bình nêu quan điểm: Quyết tâm chính trị và những nỗ lực từ Trung ương đến địa phương đã và đang được chúng ta thực hiện một cách mạnh mẽ và cần phải được ghi nhận một cách đúng đắn. Nhiều chuyên gia độc lập đánh giá chúng ta đang đi đúng hướng trong công tác quản lý đánh bắt IUU.

Các ĐBQH đoàn Nghệ An dự họp. Ảnh: Nghĩa Đức

“Tôi đề nghị, chúng ta đánh giá đúng đắn các nỗ lực này, phản ánh một cách khách quan và mang tính xây dựng để có thể gỡ thẻ vàng IUU, xây dựng nghề cá bền vững, bảo vệ an ninh bờ biển và an toàn hệ sinh thái biển của đất nước”, vị đại biểu đoàn Nghệ An phát biểu.