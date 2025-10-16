Thời sự Đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri tại nơi làm việc Chiều 16/10, các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách có cuộc tiếp xúc cử tri tại nơi làm việc là Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Cùng tham gia cuộc tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh điều hành hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đề xuất, kiến nghị Quốc hội 19 vấn đề

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã phản ánh, đề xuất 19 nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề xuất liên quan đến thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó kiến nghị giao cho Sở Tài chính phân bổ nguồn vốn nhằm khắc phục sự phân tán trong bố trí. Ảnh: Mai Hoa

Nội dung được quan tâm kiến nghị, đề xuất nhiều nhất đối với Quốc hội, Chính phủ là cần tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời, sớm có định hướng cho giai đoạn tiếp theo đối với 3 chương trình.

Mặt khác, đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu thay đổi việc giao cơ quan thực hiện phân bổ nguồn lực thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; nên giao cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ phân bổ, cân đối nguồn lực của địa phương là Sở Tài chính, thay giao cho các sở, ngành chuyên môn thực hiện chương trình để tránh phân tán nguồn lực.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Cao Tiến Trung kiến nghị Quốc hội sửa đổi Nghị quyết số 1206 của Quốc hội về chế độ chính sách và điều kiện hoạt động của đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Mai Hoa

Một số ý kiến đề xuất Quốc hội nghiên cứu có chính sách cho cán bộ tham gia xây dựng pháp luật thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 197, ngày 17/5/2025 của Quốc hội; sửa đổi Nghị quyết số 1206 của Quốc hội về chế độ chính sách và điều kiện hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

Phó trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Lục Thị Liên kiến nghị, đề xuất Quốc hội bố trí tăng ủy viên chuyên trách cho các ban HĐND trong nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 594/UBTV QH về hướng dẫn hoạt động của HĐND; sửa đổi Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; nghị quyết về tiếp xúc cử tri phù hợp với chính quyền 2 cấp. Đó còn là đề xuất tăng uỷ viên chuyên trách cho các ban HĐND trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trưởng phòng Công tác Hội đồng Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nguyễn Kỳ Thanh kiến nghị có chính sách cho cán bộ tham gia xây dựng pháp luật thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 197, ngày 17/5/2025 của Quốc hội. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai và nghị định quy định về phương pháp định giá đất hiện đang còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho cơ quan thực thi công vụ và người dân; đây cũng là lĩnh vực phát sinh nhiều đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Trưởng phòng Công tác Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Phan Thị Thuý Vinh đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp quyết liệt, triệt để hơn trong đấu tranh chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến vận hành chính quyền 2 cấp, bên cạnh khẳng định tính đúng đắn của chủ trương qua hơn 3 tháng vận hành đã đáp ứng tinh gọn đầu mối, tăng tính tự chủ cho cơ sở; nhiều ý kiến cũng phản ánh một số khó khăn về khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành, phương thức chỉ đạo, điều hành; đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm tháo gỡ, nhất là các lĩnh vực thủ tục cải cách hành chính, đất đai, quản lý hộ tịch; đầu tư xây dựng; tài chính – ngân sách; tổ chức bộ máy…

Trưởng phòng Dân nguyện - Thông tin Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Phan Trung Tú kiến nghị sớm sửa đổi nghị quyết tiếp xúc cử tri để đáp ứng chính quyền 2 cấp. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng lo lắng phản ánh nhiều vấn đề xã hội hiện nay liên quan đến tội lừa đảo trên mạng xã hội; vi phạm an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên; tình trạng đua xe trái phép; vệ sinh an toàn thực phẩm…; mặc dù đã được chỉ đạo quyết liệt, nhưng tình hình chưa giảm, đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu để có những giải pháp hiệu quả và triệt để hơn nữa.

Cùng với đó là quan tâm đánh giá lại quy hoạch thuỷ điện, hồ đập sau thiên tai lũ lụt tại Nghệ An để có chính sách hỗ trợ đầu tư khắc phục, đáp ứng yêu cầu phát triển và phòng, chống ngập lụt.

Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức quản trị Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Loan đề xuất Quốc hội có chính sách, giải pháp hữu hiệu hơn về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp thu, giải trình cụ thể một số vấn đề

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thái Thị An Chung tiếp thu và khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến đề xuất, phản ánh để thông tin đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương thông qua các hoạt động làm việc của đoàn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2025 tới.

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thái Thị An Chung đã tiếp thu và giải trình trực tiếp một số vấn đề. Ảnh: Mai Hoa

Trực tiếp giải trình một số vấn đề liên quan đến 3 chương trình mục tiêu quốc gia, về chế độ, chính sách cho cán bộ tham gia cán bộ tham gia xây dựng pháp luật, chính sách cho đại biểu HĐND các cấp, về thi hành Luật Đất đai, bảng giá đất và các vấn đề xã hội đang đặt ra; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị cơ quan HĐND tỉnh trong quá trình hoạt động của mình cùng với các cơ quan, sở, ngành cấp tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập đang đặt ra thuộc thẩm quyền địa phương. Cùng đó, tăng cường các giải pháp giảm lừa đảo qua mạng, vi phạm an toàn giao thông trong học sinh, vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm và giải quyết những khó khăn trong thực hiện chính quyền 2 cấp.