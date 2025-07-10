Thời sự Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Đông Thành

Phản ánh tâm tư, nguyện vọng với đại biểu Quốc hội, cử tri xã Đông Thành (Nghệ An) đề nghị các cấp, các ngành quan tâm chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, sửa đổi, bổ sung các Luật phù hợp với thực tiễn,...



Chiều 7/10, các đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Phạm Phú Bình - Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Đông Thành trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu Quốc hội tham dự cuộc tiếp xúc cử tri xã Đông Thành. Ảnh: T.L



Kỳ họp xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng



Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Phạm Phú Bình - Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội thông tin chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ông Phạm Phú Bình - Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội thông tin chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: T.L

Theo đó, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 12/12/2025. Kỳ họp lần này sẽ được tổ chức liên tục trong 1 đợt để hoàn thành sớm các chương trình của kỳ họp.

Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu như công tác lập pháp: Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 42 luật và 3 nghị quyết gồm: Luật An ninh mạng; Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi)...

Cử tri Nguyễn Đăng Khoa - xã Đông Thành kiến nghị chính sách hỗ trợ cán bộ thôn, xóm. Ảnh: T.L



Kỳ họp này, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Xem xét Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2025; quyết định dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026...

Cử tri Lê Thị Thủy kiến nghị với đại biểu Quốc hội về chính sách cho cán bộ, công chức. Ảnh: T.L



Quan tâm chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức

Phản ánh tâm tư, nguyện vọng với đại biểu Quốc hội, cử tri xã Đông Thành thống nhất cao với chủ trương lớn về đổi mới tổ chức bộ máy hành chính, tinh giản biên chế và sắp xếp lại đơn vị hành chính để phù hợp thực tiễn phát triển, giảm gánh nặng ngân sách, và nâng cao hiệu quả quản lý của đất nước ta hiện nay. Một số chủ trương mang lại lợi ích cho nhân dân như: Miễn giảm học phí cho học sinh từ cấp mầm non đến THPT.

Bên cạnh đó, cử tri xã Đông Thành kiến nghị với các đại biểu nhiều nội dung liên quan đến các vấn đề quản lý đất đai, công tác quản lý xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn, việc cấp nước sạch cho người dân... Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền cần sớm có chỉ đạo để các đơn vị giải quyết tình trạng trên.

Đồng chí Phan Thị An - Chủ tịch UBND xã Đông Thành tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri. Ảnh: T.L



Cử tri Nguyễn Đăng Khoa - người dân xã Đông Thành phản ánh: Cán bộ thôn, xóm là người gần dân, sát dân nhất, khi nhập xóm diện tích tăng, dân số đông, công việc của đội ngũ này nhiều hơn, áp lực hơn. Cử tri mong muốn Nhà nước quan tâm tăng chế độ hỗ trợ cho các đối tượng này. Cùng đó Nhà nước cần quan tâm có các chính sách hỗ trợ những người tham gia chiến trường bảo vệ Tổ quốc nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách nào; đồng thời, tăng chế độ hỗ trợ thờ cúng liệt sĩ.

Liên quan đến chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã, cử tri Lê Thị Thủy phản ánh sau sáp nhập xã thực hiện vận hành chính quyền 2 cấp, cán bộ xã công việc nhiều, áp lực tăng, nhưng chế độ, chính sách chưa thỏa đáng. Đề nghị Nhà nước cần quan tâm cải cách chế độ tiền lương, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức yên tâm công tác. Đồng thời tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri xã Đông Thành. Ảnh: T.L



Lĩnh vực đất đai là một trong những nội dung được cử tri xã Đông Thành quan tâm đề xuất kiến nghị với đại biểu Quốc hội như: Bảng giá đất nông nghiệp thấp, thủ tục thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng còn nhiều bất cập,... Quốc hội cần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn.



Theo đó, cử tri Đặng Quốc Cừ ở xã Đông Thành bày tỏ băn khoăn về tình trạng thuế chuyển nhượng đất quá cao. Nhà nước cần nghiên cứu xem xét phù hợp với nhu cầu thực tế của từng đối tượng khi chuyển nhượng đất ở. Cử tri Đặng Quốc Cừ cũng bày bỏ băn khoăn tình trạng đất nông nghiệp bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên.

Các cấp, các ngành cần có nghiên cứu chủ trương chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, thu hút các nhà đầu tư vào nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.L



Ý kiến cử tri xã Đông Thành mong muốn Nhà nước, các bộ, ban ngành cấp tỉnh quan tâm đến chính sách về phát triển kinh tế: Giá cả các mặt hàng, vật tư phân bón tăng cao, giá sản phẩm nông nghiệp thấp, chưa có nơi tiêu thụ ổn định.

Các cấp, các ngành cần có biện pháp xử lý đối với trang trại nuôi lợn trên địa bàn xã Đông Thành xả thải ra môi trường làm ô nhiễm nguồn nước và không khí, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Cử tri nêu tình trạng Dự án Nhà máy Nước sạch ở xã Đô Thành (cũ) triển khai cách đây 12 năm nhưng đến nay vẫn chưa có nước sạch để sinh hoạt.



Đoàn ĐBQH tỉnh trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đông Thành. Ảnh: T.L



Một số cử tri đề nghị các cấp, các ngành sớm có hướng dẫn chỉ đạo các xã sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để các tổ chức hội quần chúng sớm đi vào hoạt động.

Ngoài ra, cử tri xã Đông Thành cũng bày tỏ băn khoăn, lo lắng trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện nhiều trên cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng; tình trạng lừa đảo trên mạng xã hội ngày càng gia tăng, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn và xử lý tình trạng này. Chính quyền cần kiên quyết xử lý công trình vi phạm hành lang bảo vệ kênh Vách Bắc.

Ý kiến cử tri kiến nghị liên quan đến vấn đề sách giáo khoa, giá điện tăng cao, xử lý những tồn tại, vướng mắc của Dự án đường cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn,...



Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Đông Thành. Ảnh: T.L



Các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Đông Thành đã được đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương và đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu giải trình làm rõ. Đồng thời, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp, kiến nghị gửi đến các các cơ quan, ban, ngành liên quan trả lời, giải quyết đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.