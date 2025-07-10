Thời sự Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Sơn

Tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Sơn trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An ghi nhận nhiều vấn đề dân sinh cử tri phản ánh.

Sáng 7/10, các đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Phạm Phú Bình - Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Sơn trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh



Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Quỳnh Sơn đã có 15 ý kiến kiến nghị với các đại biểu liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh.



Các đại biểu Quốc hội tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Sơn. Ảnh: T.L



Theo đó, cử tri xã Quỳnh Sơn bày tỏ: Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, mong muốn tiếp tục có những đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh báo cáo chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: T.L

Một số ý kiến cử tri kiến nghị Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính để phù hợp với thực tiễn bộ máy chính quyền 2 cấp, giảm bớt thủ tục rườm rà, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Cử tri Nguyễn Văn Minh ở xã Quỳnh Sơn phản ánh sau sáp nhập xã, hiện Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, Công an xã mỗi cơ quan 1 trụ sở, cách xa nhau, gây khó khăn cho người dân đi khi thực hiện thủ tục hành chính. Cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm, sớm có kế hoạch xây dựng trụ sở làm việc tập trung, tạo điều kiện để nhân dân đi lại giải quyết thủ tục hành chính.

Cử tri Nguyễn Thị Nhàn ở xã Quỳnh Sơn kiến nghị về cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thuộc Xí nghiệp Gạch ngói Quỳnh Lưu (cũ). Ảnh: T.L



Còn cử tri Hồ Thị Lộc bày tỏ băn khoăn về vệ sinh an toàn thực phẩm các quán hàng, bếp ăn bán trú ở trường học. Cử tri đề nghị các cấp, các ngành quan tâm tuyên truyền, giám sát, nâng cao ý thức cho các hộ kinh doanh. Cử tri kiến nghị Nhà nước cần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các trạm y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân ngay từ cơ sở.

Cử tri xã Quỳnh Sơn cũng đề nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát, đặc biệt là lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đầu tư công. Nhà nước quan tâm kịp thời chính sách cho cán bộ, công chức sau sắp xếp, đảm bảo ổn định tư tưởng, yên tâm công tác; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở; hỗ trợ đầu tư nâng cấp thiết bị cho trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Cử tri xã Quỳnh Sơn kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: T.L



Một số ý kiến cử tri phản ánh nhiều người chưa quen sử dụng dịch công trực tuyến; đề nghị mở lớp tập huấn, hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ thông tin; bố trí cán bộ chuyên trách hỗ trợ chuyển đổi số ở cơ sở.

Cử tri đồng thời kiến nghị Nhà nước cần quan tâm, có chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nhất là vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học, kỹ thuật; hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế. Cùng với đó, quan tâm thu hút phát triển công nghiệp, tạo việc làm cho người dân; quan tâm công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Ngoài ra, cử tri xã Quỳnh Sơn còn phản ánh những tồn tại, bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đường giao thông xuống cấp, việc nâng hạng cho giáo viên, về chủ trương nhập xóm, hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn...



Tháo gỡ khó khăn

Thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã ghi nhận những kiến nghị, phản ánh của người dân. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri. Ảnh: T.L



Đối với kiến nghị của cử tri liên quan đến vận hành chính quyền 2 cấp, đồng chí Thái Thị An Chung nhấn mạnh: Lần đầu tiên sau gần 80 năm, trên cơ sở chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội quyết định chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp - đây là một cuộc cải cách mang tính lịch sử.

Tuy nhiên, quá trình triển khai ban đầu không thể tránh khỏi khó khăn, vướng mắc. Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành đã tập trung các giải pháp để tháo gỡ khó khăn.

Theo đó, Quốc hội đã thông qua nhiều Luật, sửa đổi Hiến pháp, sửa đổi các Luật để phù hợp với vận hành chính quyền 2 cấp. Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục dành thời gian thảo luận liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: T.L

Đối với Nghệ An, tỉnh đã tích cực hoàn thiện kiện toàn tổ chức bộ máy, có các giải pháp bố trí cán bộ, phương án bố trí, sử dụng hiệu quả trụ sở cấp xã khi vận hành chính quyền 2 cấp. Đồng thời, mong cử tri chia sẻ trong điều kiện nguồn lực ngân sách khó khăn trước mắt, các xã kế thừa trụ sở cũ đảm bảo điều kiện làm việc.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cũng cho biết: Chính phủ đang chỉ đạo tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, các thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính để tạo thuận lợi cho người dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trao quà hỗ trợ các hộ khó khăn trên địa bàn. Ảnh: T.L

Với các ý kiến, kiến nghị về các vấn đề khác, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp có thẩm quyền kịp thời quan tâm, giải quyết nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân.