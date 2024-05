Đại biểu Thái Thị An Chung kiến nghị thiết kế thêm chính sách người lao động khi khó khăn vẫn có thể tham gia bảo hiểm xã hội

(Baonghean.vn) - Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; 5 tháng đầu năm thu ngân sách của Nghệ An đạt hơn 10.000 tỷ đồng; Thành phố Vinh tăng từ 25 lên 33 xã, phường; Dự báo mưa lũ ở Nghệ An cuối năm… là một số nội dung trong ngày.