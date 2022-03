Đại diện của Nghệ An tham gia Hội thi Chung khảo toàn quốc Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi

Dự sự kiện có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi; Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Hội thi; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự thi.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội thi. Ảnh: Đại Nghĩa

Hội thi có 27 đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia, đến từ Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương và 21 tỉnh, thành phố: Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Phú Yên, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.



Tỉnh Nghệ An có 2 đảng viên tham gia hội thi, đồng chí Trần Thị Thanh Huyền thuộc Đảng ủy Công an tỉnh, đại diện cho Đảng bộ tỉnh và đồng chí Thượng tá Trần Quang Trung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh là 1 trong 4 thí sinh đại diện cho Đảng bộ Quân đội.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng có những thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, khi thông tin bùng nổ, đa dạng, nhiều chiều, nhất là mạng xã hội có nhiều thông tin thiếu khách quan, không đúng sự thật. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh việc đăng tải các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Ban Tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Đại Nghĩa

Thực tế đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu, độc, đưa thông tin tích cực trở thành dòng chủ đạo để góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.



Hội thi là dịp để báo cáo viên, tuyên truyền viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình. Qua đó, nhằm cụ thể hóa yêu cầu của Đảng, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng trong việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi: Soạn đề cương thuyết trình; thuyết trình; trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo về kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, tuyên truyền viên./.