Đại diện EU phủ nhận yêu cầu của Nga về việc NATO không mở rộng về phía đông

Trụ sở EU. Trả lời phỏng vấn tờ Welt (Đức), ông Borrell nói rằng việc Nga muốn NATO không được mở rộng về phía đông, sát biên giới Nga là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Đại diện EU đã nói về hai bản dự thảo do Moskva công bố hồi đầu tháng, trong đó có dự thảo thỏa thuận an ninh 8 điểm gồm những yêu cầu của Nga muốn Mỹ và NATO chấp nhận. Theo đó, Moskva yêu cầu NATO không mở rộng về phía đông, đồng thời rút quân đội và tên lửa của NATO khỏi các quốc gia Đông Âu sát biên giới Nga.

Theo ông Borrell, đây là lần đầu tiên phía Nga đưa ra yêu cầu với NATO bằng văn bản, ông cho rằng điều này “chỉ có người chiến thắng” mới có quyền làm. Ông gọi các đề xuất của Moskva là “chương trình nghị sự thuần túy của Nga” với “các điều khoản hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đặc biệt là điều khoản về việc Ukraine không được gia nhập NATO. Ông Borrell nhấn mạnh hai bên không thể thỏa hiệp để đi ngược lại nguyên tắc cơ bản, đó là quyền tự quyết của một quốc gia tham gia liên minh.

Ông Borrell cũng nói rằng nên cho EU một vị trí trên bàn đàm phán về an ninh châu Âu, thay vì việc Nga chỉ gửi thỏa thuận tới Mỹ và NATO, vì các thỏa thuận do Nga đề xuất đều tập trung vào an ninh châu Âu. Ông Borrell nhấn mạnh: “Nếu Nga muốn nói về cấu trúc an ninh ở châu Âu và về đảm bảo an ninh bắt đầu từ tháng 1/2022, thì đây không chỉ là vấn đề của Mỹ và Nga. Chúng tôi không muốn trở thành những khán giả không liên quan đến những quyết định của hai bên".

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói rằng Kiev cũng nên được mời tham gia các cuộc đàm phán. Ông viết trên Twitter: “Các quyết định về an ninh của Ukraine và an ninh châu Âu nói chung chỉ có thể được đưa ra khi có Ukraine và EU trên bàn đàm phán”./.