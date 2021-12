Đại diện Nghệ An lọt vào chung kết 'Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2021'

Trong năm 2021, dự án của Nguyễn Thị Thùy Dung đã đạt giải Ba cuộc thi "Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An" do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức. Ảnh: Thanh Quỳnh