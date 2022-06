‘Đại gia đầu bạc’ Trần Phương Bình lại hầu tòa vì gây thất thoát gần 200 tỷ đồng

Tin mới

Chuyến đi đặc biệt của kiều bào ra thăm Trường Sa Đây là câu chuyện của 2 kiều bào sau khi trở về từ chuyến đi đặc biệt ra thăm Trường Sa.

'Năng lực cán bộ quản lý thế nào mà lại sợ sai, không dám làm?' “Sợ sai” có hai loại: Một là lãnh đạo chưa thực sự đủ năng lực quản lý mà đã đảm nhận chức vụ đó. Hai là những người làm sai quy định pháp luật, thậm chí cố tình làm sai thì mới bị xử lý.

Nghệ An: Ngành chế biến thực phẩm bứt phá mạnh mẽ sau đại dịch (Baonghean.vn) - Sở hữu lợi thế, tiềm năng để phát triển, hiện nay ngành công nghiệp chế biến thực phẩm là một trong những lĩnh vực mũi nhọn được tỉnh Nghệ An tập trung đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có gần 15.000 cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản và giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động thường xuyên.



Những lời nhận xét học sinh siêu dễ thương của giáo viên Nghệ An (Baonghean.vn) - Nhiều lời đánh giá, nhận xét tinh tế, đầy trách nhiệm của giáo viên đã là động lực để học sinh tự tin hơn, yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô hơn và háo hức khi đến trường.

Nông dân Nghệ An để lúa chét, cơ quan chuyên môn nói không khuyến khích (Baonghean.vn) - Để tránh rủi ro do thời tiết gây ra và trước áp lực của sự tăng giá phân bón, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh không xuống giống gieo cấy vụ hè thu. Thay vào đó, nhiều nông dân đã tận dụng gốc rạ lúa xuân để lúa chét một cách tự phát, nhằm cải thiện thêm thu nhập.

Triền đê gió lộng (Baonghean.vn) - Làng tôi nằm cạnh sông. Cũng như bao làng quê khác trên đất nước Việt Nam này, khi ở gần sông thì chắc chắn sẽ có một con đê. Đó là hình ảnh thật gần gũi, là sự chở che cho xóm làng, chứa cả miền ký ức tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ.

Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội ? (Baonghean.vn) - Chúng tôi là những công nhân lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp xin hỏi: Đối tượng được mua nhà ở xã hội là ai?

V-League dự kiến đá như lịch giải Ngoại hạng Anh; Quang Hải sắp gia nhập đội bóng châu Âu? (Baonghean.vn) - V-League dự kiến đá như lịch giải Ngoại hạng Anh; Quang Hải sắp gia nhập đội bóng châu Âu?; Đánh bại Australia, Saudi Arabia vào chung kết U23 châu Á 2022... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Gặp lại nhau trong trận Chung kết, Thiếu niên Đô Lương hay TX. Hoàng Mai sẽ giành chức vô địch? (Baonghean.vn) - Thiếu niên Đô Lương và thị xã Hoàng Mai sẽ có màn tái đấu tại trận Chung kết diễn ra vào chiều mai 16/6, sau khi hoà kịch tính 5-5 tại vòng bảng.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 "Khắc ghi lời Bác dạy" (Baonghean.vn) - Tối 15/6, Quân khu 4 tổ chức đêm Giao lưu “Khắc ghi lời Bác dạy”. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Quân khu 4 (15/6/1957 - 15/6/2022), hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022 – 2027).

Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ ở Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Kỳ Sơn trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho 2 gia đình thân nhân liệt sỹ ở xã Bảo Nam và xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn).

Chi tiết 2 trận chung kết thiếu niên và nhi đồng Cúp Báo Nghệ An (Baonghean.vn) - Trận chung kết Nhi đồng diễn ra vào lúc 8h, chung kết Thiếu niên lúc 16h ngày 16/6.

Olaha lập hat-trick, SLNA thắng đậm Đông Á Thanh Hoá (Baonghean.vn) - Olaha đã hoàn thành cú hat-trick ngay trong hiệp 1, giúp SLNA có chiến thắng đậm 6-0 trước Đông Á Thanh Hoá. Đây là trận đấu trong khuôn khổ Giải Bóng đá tứ hùng tranh Cúp Tân Long 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành tại huyện Nam Đàn (Baonghean.vn) - Chiều 15/6, Đảng ủy xã Kim Liên (Nam Đàn) long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 13 đảng viên lão thành trên địa bàn xã.

Tản văn hay: Xuôi cánh chim di (Baonghean.vn) - Các bạn thân mến, Tống Phước Bảo, sinh năm 1983, là một nhà văn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, một cây bút năng động, góp tiếng nói của mình trên các chuyên mục tản văn và truyện ngắn. Tống Phước Bảo từng đoạt giải thưởng trong một số cuộc thi do Bộ Công an và các báo, tạp chí chuyên ngành tổ chức. Trong chương trình đêm nay, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu tản văn “Mùa Đoan Ngọ xuôi cánh chim di”, một tản văn nhỏ nhắn mà ấn tượng của nhà văn trẻ này. Xin mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc Hồ Nữ Thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/6 (Baonghean.vn) - Nghệ An cam kết đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Các đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ, thành phố Namyangju tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc thăm làm việc tại Nghệ An; Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Nhiều trường học ở Nghệ An không báo cáo dù bị quấy rối đòi nợ… là những thông tin nổi bật ngày 15/6.

Đề nghị xây dựng hệ thống chống ngập úng trong khu dân cư ở thị xã Cửa Lò (Baonghean.vn) - Cử tri phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò) đề nghị Nhà nước có cơ chế hỗ trợ cho các địa phương xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương chống ngập úng.

Viettel Nghệ An tìm ra chủ nhân trúng thưởng 1 cây vàng trong chương trình ‘Vào mạng siêu tốc - Trúng vàng cực sốc’ (Baonghean.vn) - Chiều 15/6, Viettel Nghệ An đã tổ chức quay số và tìm ra những chủ nhân may mắn trúng thưởng trong chương trình “Vào mạng siêu tốc – Trúng vàng cực sốc”. Đây là chương trình tri ân đặc biệt do Viettel tổ chức trong năm nay dành tặng riêng cho các khách hàng tại Nghệ An đăng ký mới hoặc nâng cấp các gói cước khuyến mãi trên di động.

Quốc hội thông qua 2 dự án luật trong ngày làm việc thứ 18, Kỳ họp thứ 3 (Baonghean.vn) - Ngày 15/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết và thảo luận nhiều dự án luật, nghị quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 (Baonghean.vn) - Chiều 15/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022.

Trường Đại học Vinh ra mắt mô hình ‘Bình yên mái trường - Giảng đường hội nhập’ (Baonghean.vn) - Chiều 15/6, Trường Đại học Vinh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình ra mắt mô hình “Bình yên mái trường - Giảng đường hội nhập”.

Doanh nghiệp vận tải lao đao vì xăng dầu tăng kỷ lục (Baonghean.vn) - Giá xăng dầu tiếp tục tăng cao kỷ lục, đã khiến cho người dân và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải rơi vào hoàn cảnh "khó khăn chồng chất khó khăn". Một số doanh nghiệp không trụ được đã cho xe “đắp chiếu”.

Đường tới trận chung kết của Nhi đồng Diễn Châu và Tân Kỳ (Baonghean.vn) - Chỉ còn một trận đấu cuối cùng vào sáng ngày mai (16/6), chiếc Cúp vô địch lứa tuổi nhi đồng của Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng tranh Cúp Báo Nghệ An sẽ chính thức có chủ. Vượt qua những đối thủ sừng sỏ, cả Nhi đồng Tân Kỳ và Nhi đồng Diễn Châu đều xứng đáng lên ngôi vô địch.

Bên lề sân cỏ Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: Những tình nguyện viên dưới mưa (Baonghean.vn) - Bất chấp thời tiết có mưa nặng hạt, 4 trận bán kết sáng nay vẫn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ cổ động viên và khán giả...

Phim 'Trịnh Công Sơn' ngừng chiếu Nhà phát hành rút bản phim "Trịnh Công Sơn" 95 phút khỏi rạp vì doanh thu kém, vẫn giữ lại "Em và Trịnh" - bản 136 phút.

Mỹ thừa nhận lệnh trừng phạt Nga có thể quá dư thừa (Baonghean.vn) - Mỹ lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga áp đặt trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt ở Ukraine có thể trở nên quá dư thừa, Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo cho biết trong bài phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội.

Thành phố Vinh làm việc với đoàn đại biểu thành phố Namyangju – Hàn Quốc (Baonghean.vn) - Thành phố Vinh vừa có buổi đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu thành phố Namyangju tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc do ngài Cho Kwang Han thị trưởng thành phố Namyangju dẫn đầu. Về phía thành phố Vinh có các đồng chí Phan Đức Đồng - uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Bí thư thành ủy và chủ tịch UBND thành phố.