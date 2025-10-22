Xã hội Đại hội Công đoàn phường Thành Vinh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 Chiều ngày 22/10, Công đoàn phường Thành Vinh vừa tổ chức Đại hội Công đoàn phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 108 đại biểu đại diện cho gần 5 nghìn đoàn viên công đoàn của 61 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Văn Lư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Vinh.

Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: CSCC

Công đoàn phường Thành Vinh được thành lập theo Quyết định số 278/QĐ-LĐLĐ ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Công đoàn phường hiện có 61 công đoàn cơ sở với hơn 4.740 đoàn viên.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: CSCC

Các đại biểu phường Thành Vinh dự đại hội. Ảnh: CSCC

Ngay sau khi thành lập, xác định nhiệm vụ trọng tâm góp phần để “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, Công đoàn phường và các công đoàn cơ sở đã luôn chủ động, chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Thực hiện các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động; Chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai chương trình “Bữa cơm công đoàn”; Triển khai tổ chức Hội nghị dân chủ tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập năm học 2025 - 2026.

Chủ tịch Công đoàn phường Thành Vinh Đinh Thị Thuỳ Mai lấy ý kiến biểu quyết của các đại biểu. Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, Công đoàn phường Thành Vinh tăng cường công tác tuyên truyền, đăng tải 60 tin, bài trên chuyên trang công đoàn phường Thành Vinh; Tập trung tuyên truyền tinh thần tương thân, tương ái của đoàn viên, người lao động trong việc quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Tây Nghệ An, theo đó có 28 công đoàn cơ sở ủng hộ miền Tây xứ Nghệ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, tích cực tham gia các công việc chung của UBMTTQ phường.

Đồng chí Hồ Thị Nhàn - Uỷ viên BTV chuyên trách Công đoàn phường Thành Vinh trình bày báo cáo chính trị đại hội Công đoàn phường Thành Vinh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: CSCC

Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: CSCC

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công đoàn phường Thành Vinh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Công đoàn phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đoàn viên, người lao động; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp trong tình hình mới; Phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, phường Thành Vinh chúc mừng BCH Công đoàn phường Thành Vinh khoá 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CSCC

Đại hội cũng xác định 12 chỉ tiêu phấn đấu, 3 khâu đột phá và 10 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí; Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra, các chức danh cán bộ chủ chốt Công đoàn phường Thành Vinh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đồng chí Đinh Thị Thuỳ Mai được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Thành Vinh./.