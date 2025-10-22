Thứ Tư, 22/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Đại hội Công đoàn phường Thành Vinh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Hương Sen 22/10/2025 18:18

Chiều ngày 22/10, Công đoàn phường Thành Vinh vừa tổ chức Đại hội Công đoàn phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 108 đại biểu đại diện cho gần 5 nghìn đoàn viên công đoàn của 61 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Văn Lư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Vinh.

bna_5.jpg
Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: CSCC

Công đoàn phường Thành Vinh được thành lập theo Quyết định số 278/QĐ-LĐLĐ ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Công đoàn phường hiện có 61 công đoàn cơ sở với hơn 4.740 đoàn viên.

bna_2(1).jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: CSCC
Anh Lư
Các đại biểu phường Thành Vinh dự đại hội. Ảnh: CSCC

Ngay sau khi thành lập, xác định nhiệm vụ trọng tâm góp phần để “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, Công đoàn phường và các công đoàn cơ sở đã luôn chủ động, chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Thực hiện các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động; Chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai chương trình “Bữa cơm công đoàn”; Triển khai tổ chức Hội nghị dân chủ tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập năm học 2025 - 2026.

bna_6.jpg
Chủ tịch Công đoàn phường Thành Vinh Đinh Thị Thuỳ Mai lấy ý kiến biểu quyết của các đại biểu. Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, Công đoàn phường Thành Vinh tăng cường công tác tuyên truyền, đăng tải 60 tin, bài trên chuyên trang công đoàn phường Thành Vinh; Tập trung tuyên truyền tinh thần tương thân, tương ái của đoàn viên, người lao động trong việc quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Tây Nghệ An, theo đó có 28 công đoàn cơ sở ủng hộ miền Tây xứ Nghệ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, tích cực tham gia các công việc chung của UBMTTQ phường.

bna_nhan.jpg
Đồng chí Hồ Thị Nhàn - Uỷ viên BTV chuyên trách Công đoàn phường Thành Vinh trình bày báo cáo chính trị đại hội Công đoàn phường Thành Vinh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: CSCC
bna_3(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: CSCC

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công đoàn phường Thành Vinh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Công đoàn phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đoàn viên, người lao động; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp trong tình hình mới; Phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

bna_1(1).jpg
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, phường Thành Vinh chúc mừng BCH Công đoàn phường Thành Vinh khoá 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CSCC

Đại hội cũng xác định 12 chỉ tiêu phấn đấu, 3 khâu đột phá và 10 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí; Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra, các chức danh cán bộ chủ chốt Công đoàn phường Thành Vinh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đồng chí Đinh Thị Thuỳ Mai được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Thành Vinh./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Công đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức thành công Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030

Công đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức thành công Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030

Cán bộ công đoàn nghỉ việc có được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 178?

Cán bộ công đoàn nghỉ việc có được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 178?

Phường Thành Vinh

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Đại hội Công đoàn phường Thành Vinh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO