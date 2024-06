Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Quỳ Châu lần thứ IV

Tham dự đại hội có các đồng chí: Phan Thanh Đoài - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lục Thị Liên - Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Lương Văn Khánh - Phó Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo huyện cùng với hơn 150 đại biểu đại diện trên 49 nghìn đồng bào là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu mong muốn công tác dân tộc trên địa bàn huyện sẽ tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: Bé Vinh

Nhiệm kỳ qua, công tác dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở xác định là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tốc độ tăng trưởng đạt từ 8,9% năm 2019 tăng lên 9,1% năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 25,9 triệu đồng năm 2019 tăng lên 34,2 triệu đồng năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần từ 42,04% cuối năm 2021 xuống còn 32,37% cuối năm 2023, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, đến nay đường giao thông đến trung tâm các xã đã được nhựa hóa, có 12/12 xã có điện lưới quốc gia, 100% hộ được sử dụng điện lưới, 100% xã, thị được phủ sóng phát thanh truyền hình.

Bản sắc văn hoá các dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy, gắn phát triển văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số với phát triển du lịch cộng đồng. Công tác an sinh xã hội được chăm lo, đời sống, vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Những kết quả đó minh chứng cho sự thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền huyện trong thực hiện công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc; nhằm góp phần to lớn vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lương Văn Khánh - Phó Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đánh giá cao những kết quả công tác dân tộc trên địa bàn huyện Quỳ Châu thời gian qua. Ảnh: Bé Vinh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Văn Khánh - Phó Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đánh giá cao những kết quả công tác dân tộc của huyện Quỳ Châu đã đạt được thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Theo đó, địa phương cần tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận cao và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; Tích cực huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4-5% và giảm nghèo bền vững; Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển nông - lâm nghiệp; Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội đối với vùng đặc biệt khó khăn; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho đồng bào, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; Giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tặng giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho 8 cá nhân có thành tích đóng góp vào công tác dân tộc trong 5 năm vừa qua. Ảnh: Bé Vinh



8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc 5 năm qua cũng được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu. Ảnh: Bé Vinh



Đại hội đã bầu 21 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 49 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Quỳ Châu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV. Đồng thời, tặng giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho 8 tập thể, tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 8 tập thể và 10 cá có nhiều thành tích trong xây dựng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển công tác dân tộc trong 5 năm qua.