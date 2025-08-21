Thời sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 21/8, Đảng bộ Quân khu 4 trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 248 đại biểu đại diện cho gần 10.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân khu.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 4 dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Dự đại hội, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lê Quang Tùng - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thái Thanh Quý - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Hoàng Trung Dũng - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Về phía lãnh đạo các tỉnh, thành có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá; Lê Trường Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Huế; Lê Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị; Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An; Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh.

Hoàn thành toàn diện 10 nhiệm vụ trọng tâm

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” và chủ đề: "Phát huy truyền thống Quân khu 4 anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu tinh, gọn, mạnh; phòng thủ Quân khu vững chắc, quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Đại hội thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu 4 phối hợp cùng với Đảng bộ, chính quyền các tỉnh, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện 10 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI đề ra.

Nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, sức mạnh phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ các địa phương tiếp tục được củng cố, tăng cường vững chắc.

Sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đạt kết quả tốt; công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, tài chính, đối ngoại quốc phòng và hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế - quốc phòng được quan tâm.

Lực lượng vũ trang Quân khu tích cực cùng với Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Có nhiều chủ trương, giải pháp đột phá xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên, lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 4 đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Trong nhiệm kỳ tới, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái yêu cầu Đảng bộ Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương.

Cùng đó, bám sát, dự báo sát tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung lãnh đạo, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Quân khu 4 xác định 3 đột phá: Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu tinh, gọn, mạnh; xây dựng cơ quan quân sự địa phương các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác; Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 19 đồng chí.