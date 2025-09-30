Thời sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An diễn ra từ ngày 1 - 3/10 Sáng 30/9, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì. Tham dự họp báo có đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng PA03 Công an tỉnh. Về phía các cơ quan báo chí có các đồng chí: Trần Minh Ngọc - Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; Phạm Thùy Vinh - Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam và đại diện văn phòng, thường trú các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành cuộc họp báo. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí đại diện cơ quan báo chí tỉnh tham gia cuộc họp báo. Ảnh: Thành Cường

Tại hội nghị, ban tổ chức thông tin một số nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo kế hoạch, Đại hội sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến 3/10/2025. Tham dự Đại hội có 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 200.579 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì họp báo. Ảnh: Thành Cường

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ XX, năm 2025 - 2030 có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới".

Đại hội đề ra mục tiêu phát triển giai đoạn 2025 - 2030 là: Đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực; văn hóa, con người Nghệ An là nền tảng; Phát triển kinh tế xanh, số, tuần hoàn, công nghệ cao, dịch vụ chất lượng; đột phá phía Đông, phát triển bền vững phía Tây; Kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh; mở rộng liên kết vùng, hội nhập quốc tế.

Nhà báo Trần Duy Ngoãn - Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống phát biểu tại họp báo. Ảnh: Thành Cường

Nhà báo Hoa Mơ - Trưởng Phòng Thời sự, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phát biểu tại họp báo. Ảnh: Thành Cường

Nhà báo Quang Tiến - VTV8, Đài truyền hình Việt Nam phát biểu tại họp báo. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời một số ý kiến của các đại biểu. Ảnh: Thành Cường

Tham dự buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã tham gia ý kiến liên quan đến các nội dung: chỉ tiêu nhiệm kỳ; công tác tổ chức đại hội; công tác phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau đại hội,...

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết thúc họp báo. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại cuộc họp báo, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ là bước ngoặt để định hình lại tư duy phát triển; Củng cố nền tảng chính trị và thể chế; Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên trong toàn xã hội, kiến tạo một tầm nhìn dài hạn, khả thi và đột phá, hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia vào năm 2030, và một tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045.

Các đồng chí đại diện các sở, ngành tham gia buổi họp báo. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, để hiện thực hóa tầm nhìn của Đại hội, phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và đặc biệt là sự ủng hộ, đồng hành của đội ngũ báo chí, truyền thông.

Trong thời gian trước, trong và sau Đại hội, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền kịp thời, chính xác, khách quan, toàn diện về nội dung trọng tâm của Đại hội; làm rõ, đậm nét các điểm mới, đột phá trong văn kiện và khơi dậy khát vọng, truyền cảm hứng trách nhiệm công dân, niềm tin trong xã hội; lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và khẳng định hình ảnh một Nghệ An năng động, sáng tạo, bản lĩnh, sẵn sàng vươn lên thành cực tăng trưởng quốc gia; chủ động phát hiện, phản ánh, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt trong quá trình thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Các nhà báo tham dự buổi họp báo. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, lợi dụng dân chủ để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó giữ vững niềm tin, sự ổn định và thống nhất trong toàn xã hội.