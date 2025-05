Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra tại thành phố Vinh trong các ngày 16,17,18/10/2020 với sự tham gia của 448 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 193.000 đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ; tinh thần đoàn kết; sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trong bối cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động của đại dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua vượt qua khó khăn, thách thức và đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng của tỉnh chưa tương xứng, sức cạnh tranh còn thấp; một số chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII không đạt, nhất là thu ngân sách và GRDP bình quân đầu người. Thu hút đầu tư còn hạn chế, chưa có những dự án lớn mang tính động lực; phát triển thành phố Vinh chưa đạt yêu cầu Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra. Khoa học công nghệ chưa thực sự trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao hơn bình quân chung cả nước. Cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng còn điểm yếu, nhất là trong doanh nghiệp, vùng đặc thù còn khó khăn, vẫn còn một số khối, xóm, bản trắng chi bộ, không có đảng viên tại chỗ hoặc có nguy cơ không còn chi bộ.

Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra tại thành phố Vinh trong các ngày 16, 17 và 18/10/2020 với sự tham gia của 448 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 193.000 đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ; tinh thần đoàn kết; sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, tập trung cao trí tuệ, thể hiện ý chí, khát vọng và sức mạnh của Đảng bộ và Nhân dân trong toàn tỉnh, đánh dấu mốc phát triển mới của tỉnh sau 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ trước:

Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, dân chủ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến và bày tỏ sự nhất trí đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, đã thể hiện sự tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, tiếp tục khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Nghệ An đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta.

Về kết quả đạt được:

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong bối cảnh thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,2%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, cuối năm 2020 dự kiến gấp khoảng 1,7 lần so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp, nông thôn và nông dân có nhiều khởi sắc, là điểm sáng của cả nước về kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với số huyện, xã đạt tiêu chí nông thôn mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và cao hơn mức bình quân cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng đồng bộ. Cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng tốt hơn.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tiến bộ. An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được quan tâm, cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú ý toàn diện trên các mặt.

Tinh thần đoàn kết, dân chủ được lan tỏa rộng rãi; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại được tăng cường, mở rộng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế. Những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, tạo tiền đề vững chắc để toàn tỉnh phấn khởi bước vào giai đoạn phát triển mới.

Về hạn chế, khuyết điểm:

Một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt mục tiêu đề ra. Chất lượng tăng trưởng chưa cao, sức cạnh tranh thấp. Thu hút đầu tư chậm, chưa có các dự án lớn có tác động mạnh mẽ đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thu ngân sách.

Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Chất lượng giáo dục toàn diện và khám, chữa bệnh một số nơi còn thấp. Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, bảo hiểm y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm còn bất cập. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn bình quân chung cả nước.

An ninh, trật tự, tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, bảo vệ môi trường, trật tự xây dựng, trật tự, an toàn giao thông vẫn còn xảy ra. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi chưa tốt.

Công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, vùng đặc thù còn khó khăn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nơi còn khuôn mẫu.

Cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) khá cao, nhưng các chỉ số về tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức và tính năng động của các cấp chính quyền vẫn ở mức thấp.

- Phương hướng của Đảng bộ:

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự đồng thuận, thống nhất cao, thể hiện ý chí, nguyện vọng, biểu thị quyết tâm cao hơn, khát vọng lớn hơn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ mới, với mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội thông nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển:

- 6 nhiệm vụ trọng tâm:

+ Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có tư duy đổi mới, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu với khó khăn, thách thức.

+ Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp với nền kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại, hội nhập. Đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số và chính quyền số.

+ Đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển các cơ sở y tế tại thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao vùng Bắc Trung Bộ. Phát huy các giá trị văn hóa, phẩm chất con người Nghệ An, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp.

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triểnrên các lĩnh vực. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; củng cố và bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

+ Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội.

+ Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên trên địa bàn; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, giữ đất, giữ rừng góp phần phát triển bền vững.

- 3 đột phá phát triển:

+ Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

+ Tiếp tục đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

+ Tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 64 đồng chí, đại diện trí tuệ, phẩm chất đạo đức, năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, đảm bảo tính liên tục, tính kế thừa và phát triển, đảm đương trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã bầu 29 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho tiếng nói của hơn 19 vạn đảng viên của Đảng bộ, dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí, bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả của các phiên bầu cử tại Đại hội và bầu cử tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cơ bản đạt số phiếu cao, tập trung, thể hiện sự tin tưởng, đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tập trung trí tuệ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để tạo bước đột phá mới, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của miền Bắc và cả nước.