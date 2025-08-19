Xây dựng Đảng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 Sáng 19/8, Đảng bộ xã Quảng Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự tham gia của 236 đại biểu, đại diện cho 1.680 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trương Đình Tuyển - Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương Mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Đinh Viết Hồng - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh...

Các đại biểu tham dự Đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Thu Hương

Vượt khó hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xã Quảng Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các xã cũ: Diễn Đồng, Diễn Thái, Diễn Liên và Xuân Tháp. Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ các xã trước khi sáp nhập thành xã Quảng Châu đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Nổi bật, kinh tế tăng trưởng khá; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 78 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng từ 39,6% năm 2020 lên 40,39% năm 2025; dịch vụ từ 34,24% năm 2020 lên 41,82% năm 2025; nông nghiệp giảm từ 26,16% năm 2020 xuống còn 17,79% năm 2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, xã chủ động triển khai các giải pháp đẩy mạnh tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Nhờ đó, tổng giá trị sản phẩm ngành trồng trọt bình quân đạt 130 tỷ đồng/năm. Toàn xã xây dựng được 10 mô hình nhà màng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chất lượng, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp không ngừng được nâng cao, đến nay toàn xã có 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh được công nhận. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực; trong 4 xã trước sáp nhập, có 2 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Ngô Sỹ Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Sản xuất công nghiệp - xây dựng, tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh, tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 10,57%. Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được triển khai đầu tư xây dựng. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như may mặc, mộc, thợ nề, gò hàn.. phát triển, tạo nguồn thu nhập cho hàng nghìn lao động địa phương. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm ngành dịch vụ bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 14,48%.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Bên cạnh đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được coi trọng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Quyết tâm thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Châu quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: kinh tế phát triển giàu mạnh, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc. Đảng bộ xã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38/38 chỉ tiêu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Châu đã đạt được trong thời gian qua. Nổi bật nhất là kết quả vận động giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc, đường DH254; huy động hơn 22,9 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội – con số cao nhất từ trước tới nay.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thu Hương



Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Đảng bộ xã Quảng Châu nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Ban Chấp hành khóa mới phải tạo sự đồng thuận cao, quán triệt sâu rộng chủ trương đúng đắn của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền hai cấp; phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo nền tảng chính trị vững chắc để triển khai mọi nhiệm vụ...

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng cũng đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện. Đây là xu thế tất yếu, đồng thời cũng là cơ hội để Quảng Châu bứt phá. Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện; số hóa hồ sơ, dữ liệu; xây dựng chính quyền số, để người dân và doanh nghiệp được phục vụ nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân... Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu là hạt nhân lãnh đạo của địa phương. Mỗi đồng chí cần nắm chắc chủ trương, bám sát thực tiễn, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại biểu dự Đại hội tặng hoa chúc mừng 29 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thu Hương



Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Quảng Châu, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đoàn đại biểu Đảng bộ xã dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.