Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Diễn (Quỳnh Lưu) nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện; cùng 145 đại biểu đại diện cho 234 đảng viên trong toàn đảng bộ xã. Ảnh: Hồng Diện

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Diễn lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Hồng Diện

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Diễn đã phát huy sự sáng tạo, đổi mới và tiềm năng sẵn có ở địa phương để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện đạt hiệu quả cao nhiều chỉ tiêu trên các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII đề ra.



Nổi bật như: Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt trên 269 tỷ đồng, tăng 182,9% với với năm 2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 7,8%; cơ cấu kinh tế nông – lâm – thủy sản, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ chuyển dịch đúng hướng; giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,4 triệu đồng, tăng 18,8 triệu đồng so với năm 2015. Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, toàn xã có 90% hộ đạt gia đình văn hóa, 5/6 xóm giữ vững danh hiệu làng văn hóa;

Cả 2 trường học đều đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia, đơn vị văn hóa và liên tục được xếp loại tiên tiến trở lên; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,9%, giảm 2,1% so với năm 2015; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, địa bàn sạch về ma túy, không có trọng án xảy ra.

Quỳnh Diễn phấn đấu sản lượng lương thực đến năm 2025 đạt 3.500 – 3.700 tấn. Ảnh: Hồng Diện Đối với xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm toàn xã đã bê tông hóa được 42 tuyến đường giao thông từ xã đến xóm, với chiều dài gần 7.800 m; xây dựng nhà làm việc đảng ủy, chính quyền, trạm y tế, nhà học 2 tầng trường mầm non và một số công trình khác trị giá gần 35 tỷ đồng. Đồng thời, xã vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công để xây dựng cơ sở vật chất, các công trình phúc lợi như nâng cấp nhà văn hóa các xóm, các tuyến đường giao thông xóm, kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất.



Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Quỳnh Diễn đã kết nạp được 23 đồng chí đảng viên mới, tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 110 đồng chí; thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm.

Các đại biểu thực hiện biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Hồng Diện

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ xã Quỳnh Diễn đã đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 như: - Tổng giá trị sản xuất là 235 – 245 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm từ 8 – 9%; - Thu nhập bình quân đầu người là 58 – 60 triệu đồng/ năm; thu ngân sách bình quân hàng năm từ 10 – 15%, đến năm 2025 đạt 8,6 tỷ đồng; sản lượng lương thực đạt 3.500 – 3.700 tấn; - Tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%; 6/6 xóm đạt khu dân cư văn minh và phát triển; xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hồng Diện Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ xã Quỳnh Diễn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới đảng bộ cần thực hiện tốt một số nội dung như: cần làm tốt công tác tuyên truyền, tư tưởng để cho cán bộ, đảng viên; phát huy sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung xây dựng, nhân rộng các cánh đồng mẫu lớn; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn và có giá trị kinh tế cao; đồng thời chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững...; Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy khóa mới cần sớm triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa; cần quan tâm đến công tác chính sách cán bộ tại địa phương. Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa XXVIII. Ảnh: Hồng Diện BCH nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Diện

Trên tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm và đổi mới, Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Diễn, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bầu chức danh Bí thư Đảng ủy xã và 3 chức danh Ủy viên. Đồng thời, đại hội bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII./.