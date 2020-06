Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu) lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Như Thủy

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Quỳnh Hoa đã khắc phục những khó khăn, hạn chế, phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo nhân dân cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XXX đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 282,9 tỷ đồng, đạt 123% so mới mục tiêu Đại hội; tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 10,9% (tăng 4,76% so với năm 2015). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 36,8 triệu đồng/năm (tăng 18,9% so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2020 giảm xuống còn 1,5% (giảm 5,7% so với năm 2015).

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Quỳnh Hoa tập trung thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" đã mang lại những kết quả tích cực... Đến nay, trên địa bàn xã đã xây dựng vùng chuyên canh trồng rau gia vị, vùng trồng cỏ chăn nuôi, phát triển kinh tế vườn và vườn đồi; cơ cấu giống lúa lai, lúa chất lượng cao đạt 90% trở lên, tăng 5% so với năm 2015. Nhờ đó, sản lượng lương thực năm 2020 ước đạt 4.350 tấn (đạt chỉ tiêu Đại hội). Trong chăn nuôi, địa phương tập trung cho bà con hướng đến chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại; liên kết tiêu thụ sản phẩm để tăng giá trị.

Thông qua thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Quỳnh Hoa đang từng bước phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích. Đảng viên dự Đại hội biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu Đại hội. Ảnh: Như Thủy. Riêng trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Quỳnh Hoa đã tranh thủ các nguồn lực nỗ lực thực hiện các tiêu chí. Đến hết năm 2019, xã Quỳnh Hoa hoàn thành 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tổng vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng. Những tiêu chí chưa đạt, địa phương tiếp tục hoàn thiện để phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2020.

Phát huy thành quả của nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Quỳnh Hoa phấn đấu đạt và vượt 28 chỉ tiêu Đại hội đề ra, trong đó, ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ (tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 16 - 17%); phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 70 - 75 triệu đồng/năm; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học, phấn đấu trường tiểu học vàTHCS đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2023. Đảng bộ xã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 1 - 2 năm HTXSNV.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Như Thủy

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình trọng tâm, đó là: "Dồn điền, đổi thửa", khuyến khích tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn, chất lượng cao.

Tập trung đẩy mạnh và phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại, đặc biệt là dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí, tâm linh… để phát huy tối đa tiềm năng cụm công nghiệp, trường nghề, các di tích lịch sử; cán bộ xã phải có sự sáng tạo, đổi mới về tư duy và hành động, nhằm đưa kinh tế địa phương phát triển đi lên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Như Thủy

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Hoa nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Việt Hùng.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Hoa lần thứ XXXI bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Văn Dũng được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hoa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.