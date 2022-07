Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An; các công ty, doanh nghiệp; cùng 170 đại biểu chính thức.

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An hiện có 84 tổ chức cơ sở Đoàn với hơn 4.200 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2017- 2022, các tổ chức Đoàn trong Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An không ngừng khẳng định được vai trò, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Ngoài việc thường xuyên duy trì tốt các hoạt động xung kích tình nguyện giải quyết các khâu khó việc mới tại doanh nghiệp, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp luôn tham gia tích cực vào mặt trận an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ, toàn Đoàn đã thực hiện được hơn 2.000 công trình thanh niên, trao tặng hơn 20.000 suất quà với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng; tham gia hơn 20 đợt hiến máu tình nguyện; trao tặng được hơn 11.000 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 2,75 tỷ đồng.

Qua cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, trong suốt nhiệm kỳ, Đoàn Khối Doanh nghiệp đã có hơn 1.900 ý tưởng, đề tài sáng kiến. Trong đó nhiều sáng kiến, ý tưởng của đoàn viên đã góp phần rất lớn vào sự phát triển doanh nghiệp và được tuyên dương các danh hiệu tiêu biểu cấp tỉnh, toàn quốc. Các cơ sở Đoàn cũng đã thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo trong việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp có hiệu quả.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An khát vọng, tiên phong, đổi mới, hội nhập và phát triển”, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Khối đặt ra mục tiêu vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và hành động; đa dạng về nội dung, hình thức hoạt động, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu học tập, lao động, cống hiến và trưởng thành.

Xây dựng nguồn nhân lực trẻ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm, có tác phong công nghiệp, sức khoẻ tốt để làm chủ khoa học công nghệ; xung kích, sáng tạo, tình nguyện đi đầu trong chuyển đổi số và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Xác định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc xây dựng 3 trụ cột của đơn vị (kinh tế - xã hội - môi trường), góp phần đưa doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập, vượt qua khó khăn, phát triển nhanh và bền vững. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong phong trào Đoàn toàn tỉnh.

Tại Đại hội, Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản HCM tỉnh Nghệ An lần thứ 18; bầu Ban Chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 20 đồng chí./.