Thời sự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 21/11 Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 -2030 sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11/2025, với khoảng 300 đại biểu tham dự.

Sáng 28/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024–2025 để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025–2030.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL



Tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Các đại biểu nghe và cho ý kiến vào nội dung Dự thảo báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ban thường trực khóa XV; Dự thảo chương trình nội quy đại hội; Dự kiến các tham luận đại hội; Dự thảo Đề án nhân sự khóa XVI; Dự thảo đề án đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XI; Dự kiến đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL



Theo đó, Dự thảo báo cáo chính trị trình đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025- 2030 đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phương hướng nhiệm kỳ tới với 13 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2025- 2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL



Tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, các đại biểu đã đề xuất, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh việc cụ thể hóa các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận; phát huy vai trò các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của các tổ chức Hội,...



Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An thông qua các dự thảo văn kiện sẽ trình Đại hội. Ảnh: TL



Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Đại hội sẽ diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030, với yêu cầu mới về đổi mới, đoàn kết và phát triển.

Các đại biểu tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Ảnh: TL



Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đột phá – Phát triển”, Đại hội lần thứ XVI có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV.

Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định phương hướng, mục tiêu và các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững của Nghệ An trong giai đoạn mới. Do vậy, việc tổ chức hội nghị lần này nhằm góp ý cho các dự thảo để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội MTTQ tỉnh sắp tới.

Đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông qua Dự thảo Đề án nhân sự khóa XVI. Ảnh: TL



Theo dự kiến, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11/2025, với khoảng 300 đại biểu tham dự.

Trong đó, có 90 đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, cùng 196 đại biểu được phân bổ từ các đơn vị, địa phương và một số đại biểu được chỉ định nhằm đảm bảo đầy đủ cơ cấu, thành phần, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu trong đời sống xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL



Hội nghị đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến tham gia góp ý của đại biểu tham dự để hoàn thiện các dự thảo báo cáo, cơ cấu nhân sự và thống nhất chương trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 -2030 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua./.