Đại hội đại biểu phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện các phòng, ban, đoàn thể Công an tỉnh và 150 đại biểu đại diện cho các chi hội phụ nữ Công an Nghệ An.

Lãnh đạo Công an Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hồng Ngọc

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Phụ nữ Công an Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra. Trọng tâm là tham mưu và triển khai nhiều biện pháp, giải pháp sâu sát, kịp thời, thiết thực, hiệu quả về công tác chính trị tư tưởng.

Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo và chất lượng; hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện tạo sức lan tỏa lớn, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Công an Nghệ An bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng nhân dân.Đồng thời phát huy hiệu quả tối đa các công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận, vừa nâng cao chất lượng, tính hiệu quả, thiết thực của công tác Hội, vừa khẳng định vai trò của phụ nữ.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Hồng Ngọc

Với những kết quả, thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công an Nghệ An liên tục được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bộ Công an, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh tặng 09 Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em.

97 lượt tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen, 271 lượt cá nhân được các cấp tặng Giấy khen; nhiều lượt hội viên đạt giải cao trong các cuộc thi, hội thi do cấp trên tổ chức...

Lãnh đạo Công an tỉnh và Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội phụ nữ Công an Nghệ An nhiệm kì 2021 - 2026. Ảnh: Hồng Ngọc