Đại hội Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 10/5, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, thảo luận, đề ra những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Tham dự đại hội có đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày tại đại hội đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của đảng bộ công ty; trọng tâm là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp đó là sản xuất, kinh doanh, đồng thời chăm lo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Theo đó, trên cơ sở bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và định hướng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Đảng ủy công ty đã linh hoạt, sáng tạo, đổi mới lãnh đạo, phát huy đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm, nỗ lực của từng cán bộ, đảng viên, người lao động vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Nhờ đó, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tăng trưởng hàng năm; trong đó doanh thu tăng 9%; lợi nhuận tăng hơn 14%; nộp ngân sách Nhà nước tăng 25%; thu nhập bình quân của người lao động tăng hàng năm 12,8%.

Công ty Xăng dầu Nghệ An là 1 trong 10 đơn vị đứng đầu về kinh doanh có hiệu quả của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và là 1 trong 3 doanh nghiệp dẫn đầu về nộp ngân sách của tỉnh.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự báo tình hình trong giai đoạn tới, đại hội đã tiến hành thảo luận, đề ra định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát huy đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao quản trị, điều hành của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; tiếp tục nằm trong tốp 10 đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Phấn đấu hàng năm đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức quần chúng vững mạnh.

Các đại biểu tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An, đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An trong 5 năm qua, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An.